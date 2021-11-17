香港歌王陳奕迅（Eason）和老婆徐濠縈結婚15年育有1女陳康堤，不僅成績好，還遺傳父母好基因，長得亭亭玉立，近日徐濠縈難得在IG曬出愛女美照，讓網友看了都驚呼「康堤長成大美女了」。

徐濠縈近日穿上國際精品的秋冬服飾，女兒陳康堤也穿上同款不同色的靴子，她也在IG發問「Pink or White?! Mum or Daughter?!」，只見穿上背心短裙在路邊街拍，露出纖細好身材，一雙長腿更是吸睛，而她一蹲下更是辣露絕對領域，讓網友看了都激讚母女一樣正，「康堤寶貝是大人了呐，靚女姐妹」、「康堤長成大美女了」、「都好美啊」。

徐濠縈曬女兒辣照。(圖／翻攝自徐濠縈IG)

徐濠縈2004年生下和陳奕迅的女兒陳康堤，兩人於2006年完婚，之後她就退出演藝圈，專心在家相夫教子，並發展自己熱衷的時裝事業，但負面傳言不斷，還盛傳她花錢如流水，敗掉了老公不少的財產，導致家庭失和，不過陳奕迅多次出面否認，更為此動怒大爆粗口，霸氣護妻：「她想買什麼就讓她買。」

對於自己的負面傳聞，徐濠縈已經習慣了，表示自己不愛買珠寶，不愛買名車，「大家整天說我離婚分手，我都習慣了，時間就是最好的證明，大家儘管等著瞧。」