號稱台中首座外籍顧問進駐的「瑪麗安」頂級生技會館，強調是一所舞蹈結合體態雕塑、保養三合一的生技會館，知名藝人嘻小瓜今（17）日到場站台，並帶來精彩的歌唱表演助陣。嘻小瓜提到：「從小就很喜歡表演，過去也曾經教過舞蹈，瑪麗安會館將運動舞蹈結合一起，還可以量身訂製的運動計畫，實在是太棒了！」

瑪麗安創辦人鍾舒涵本身熱愛跳舞，構思以舞蹈結合體態雕塑、保養三合一生技會館，提供多面向的舞蹈運動選擇，除了有專業親切的外籍顧問進駐，健康輕食的優雅餐點，精心規劃的活動場域。

瑪麗安會館提供爵士舞、芭蕾舞、國標舞、拳擊有氧、ZUMBA帶氧舞蹈、MV翻跳、體適能培育、性感熱舞、皮拉提斯、街頭舞蹈等豐富多元，也提供一對一及到府一起運動，現有專業的「體雕顧問師」，客製化、量身訂作最適合自己的運動計劃。

除了強健的外籍顧問陣容，鍾舒涵更斥資百萬打造絢麗多變的舞台效果，以丹麥知名高級音響Bang＆Olufsen服務會員，設置六間不同主題的專屬空間，還備有專屬VIP式的服務休憩。

鍾舒涵強調，許多人跟她一樣，喜愛跳舞但不喜歡重訓、核心肌群的訓練，也讓每位客人在運動之餘都能享受自信、優雅的生活態度，讓運動這件事，變得不再單調，成為另類的「潮」文化。

瑪麗安總監許均任表示，跳舞與運動不同之處，跳舞不僅可以運動到全身的肌肉，而且透過音樂還能令心情愉悅，跳脫單純運動的無趣感。該會館也是台中第一座由外籍教練領軍的會館，外籍舞蹈教練都來自烏克蘭、俄羅斯等高加索地區，舞蹈文化對他們來說再正常不過，已經融入他們的血液裡面成為了他們的基因，在他們開朗活潑的帶領引導之下，會員們更能夠在舞蹈中找到自我，享受運動健身的樂趣！

許均任說，目前瑪麗安會館提供會員一對一諮詢，到府訓練的服務。營業時間由早上9點到晚上10點，提供上班族下班後能夠有新型態的社交運動。