有「最美博士」之稱的許藍方，被爆與已婚的康姓復健科學長發生不倫戀，雖然許藍方否認到底，但康姓醫生事後在臉書公開向劉姓正宮道歉，坦承去年9月底至11月與許藍方發生外遇行為，正宮不滿許藍方沒認錯道歉，提告索賠300萬元，台北地院今開庭審理，但許、劉2位當事人都沒出庭，委任律師則請求審理不公開，法官裁定清場不准旁聽，庭訊近1小時結束。據了解，許藍方仍否認交往康姓醫生，正宮則釋出善意，不排除與許藍方當面談和解。

外貌出眾的劉姓正宮，傳言對許藍方釋出善意，不排除當面談和解。(圖／翻攝劉女任職診所網頁)

許藍方是去年遭一名自稱劉女閨密向媒體爆料，與已婚康姓學長發生不倫戀，還到北市大直的精品旅館開房，並傳訊息給男方表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等語。

正宮氣炸，丈夫也招認，但劉女不滿許藍方沒認錯道歉，還繼續在節目上大談性學話題，怒寄存證信函給許藍方要求回應，許藍方自稱「受害人」、不知學長已婚，讓劉女更不滿，因此提告求償。

在醫美診所執業的劉姓正宮，不僅學歷高，人長得漂亮，更因個性溫柔婉約，在朋友圈也有很好的名聲，從劉姓正宮的照片不難看出她一頭長髮披肩，氣質出眾，無論身材還是外型，一點也不輸許藍方，這次卻因為丈夫疑似與許藍方偷情，硬起來打這場官司，向許求償300萬元。

據悉，劉女不排斥當面和許藍方協商，但是先前透過律師傳話，2次調解都因事實及賠償金額毫無共識而破局，雙方當事人至今也沒碰過面。許藍方先前曾說，有些對話紀錄可佐證她是遭男方糾纏，不過律師今出庭沒提出相關事證，法官諭知擇期開庭，雙方律師開完庭都不受訪。

許藍方現年37歲，大學考入台北醫學大學護理系，曾擔任萬芳醫院護理師，後攻讀芳療情緒諮商、性功能障礙等領域，取得北醫護理學博士學位，2017年踏足電視圈，成為TVBS頂尖事務所簽約藝人，憑藉高顏值以及落落大方談論性學問題的專業形象迅速走紅，YouTube節目《Dr.She》多支影片飆破百萬點閱，還曾接下東森《57健康同學會》主持棒。