接種國產疫苗高端的民眾想出國，須再補打2劑國際認證疫苗，遭台北市長柯文哲譏為「這非混打而是重打」，他今日赴凱道與台北市議員羅智強合體直播時再嗆，疫苗研發國皆為世界強國，連日本都知道要衡量國家情況做出對應，但台灣卻不買不代工，直接自己做，「只要對國際醫藥業有一點了解的人，就知道這個政策一定錯誤。」

羅智強指出，近期有77萬民眾「高端白打」，有一半是因為工作不得已被打，另一半是相信蔡英文總統才打，但為何政府可以搞成這樣，最後弄出「白打笑話」，政府上上下下卻好像沒事一樣，叫衛福部長陳時中負責卻只得到「他無法負責」的回應。

柯文哲也同意這決策很奇怪，他還透露，去年11月衛福部拿20億給4家國產公司發展疫苗，後來只有2家在做，去年台灣醫學院在開會時有個閉門會議，他當時就反對繼續做下去，認為臨床試驗第一期做完後，把專利賣掉取得獲利即可，因為疫苗從頭到尾做完花費甚鉅，「若要花1000億台幣去做疫苗，也不是台灣可以做的，就算做出來也拿不到國際認證。」

柯接著細數疫苗研發國，如BNT疫苗是德國加美國，莫德納是美國，AZ是英國，Sputnik V是蘇俄，科興和國藥則是中國，剛好「中美英蘇德」，都是世界強國，連日本都不敢，日本是有採購、代工及自己發展，這就是標準衡量國家狀況和國家安全的決策，韓國則是購買和代工，但台灣最厲害，不買不代工，直接自己做。

「怎麼會犯這種錯誤，我無法理解。」柯文哲表示，台灣這種作法，只要對國際醫藥業有一點了解的人，就知道這個政策一定錯誤，即使高端疫苗品質沒問題，還是拿不到國際認證，對那77萬人來說，不出國就算了，要出國還是會被卡到，自己在醫界對這種是非對錯都心理有數。