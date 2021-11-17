美國財長葉倫（Janet Yellen）16日向多位國會領袖發出信函警示，財政部資金最快在12月中開始告急，之後可能無法維持整個政府運作，因此敦促國會儘快提高或暫時取消舉債上限來解決問題。

拜登15日簽署1兆美元基建案後，財政部按指示要在12月15日向「公路信託基金」（HTF）挹注1180億美元。雖然葉倫極有信心表示在那天結束前，能應付政府所有支出和完成投資HTF，但之後就可能缺乏足夠現金去支應政府運作。

專家認為葉倫的警示，並未指明12月15日就是政府因現金不足，從而必須停止某些部門運作的具體日期。他們估計可能發生這情況的時間點在12月中到明年2月中之間。

國會在10月中把舉債上限額度，暫時增加4800億美元至28.88兆美元後，財政部正不斷透過包括暫停特定支出等額外措施，盡可能保留現金來延遲達至舉債上限的時間。

若舉債上限問題不解決，資金愈來愈少的財政部就可能被迫暫停特定支出，或把有限資金應付最優先處理的項目。一旦到這地步，社會福利支出可能成為被開刀對象，讓依賴福利金的家庭、老人和其他需要政府照顧的族群受影響。

從華爾街、經濟學家到政府官員一再警告，若財政部被迫延後支付公債利息，這將等同違約，勢必打擊金融市場並可能觸發經濟衰退。

美國政府發生債務違約的那一天被稱為「X日」（X-date）。專家認為就算是接近X日，或外界不相信美國能完全履行債務，都會造成嚴重後果。

對於葉倫的警示，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）沒有表明共和黨會否再次強迫民主黨以「協調機制」（reconciliation）來提高舉債上限。民主黨10月就拒絕使用這機制來解決問題。