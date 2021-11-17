台灣永續能源研究基金會舉辦的第14屆TCSA台灣永續獎17日舉辦頒獎典禮，進行頒發綜合績效獎、報告書及永續單項獎獎項。宏全CSR報告書，17日獲頒「永續報告書獎項－金獎」。

宏全積極推動環境政策，以節能減碳、環境保護為重點執行方向，主動導入ISO 14001環境管理系統，以及產品輕量化、「In-house生產」、節能環保設備、太陽能發電系統，減少原料耗用，降低溫室氣體排放及環境衝擊，以強化源頭管理，朝循環經濟發展。

2020年在環境管理方面，宏全投入環保改善金額，共計新台幣2353萬元、減少揮發性有機物排放（VOCs）361噸/年、降低天然氣用量50.8萬立方公尺、導入環保UV油墨，取代溶劑型油墨、推動廢塑膠再利用，取代焚化處理，原料再利用率達78％，及導入RO水回收再利用，每年可減少7920噸水資源耗用。

在節能減碳方面，宏全投資節能改善專案，共計7300萬元、達到節電成效744.4萬度/年，將持續增購環保新製程設備，以減少能源耗用。

另在人才培育方面，宏全學院推動「菁英培育計畫」，期許培養更多專業人才，並積極建構健康安全的工作環境、多元暢通的溝通管道、成為無礙、幸福、健康及安全的幸福職場。

宏全秉持「正派經營、善待員工、回饋社會、重視市場、重視客戶、重視人才」的企業宗旨，透過提升整體競爭力，並加強推動ESG，共同為環境保護、社會參與、公司治理的永續目標而努力，以期符合股東、員工、社會對宏全的期待，落實企業社會責任，期許在聯合國永續發展目標（SDGs）上，提供更多貢獻。