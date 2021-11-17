打流感疫苗集體暈針 桃園羅浮高中14名學生送醫 22:382021/11/17 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃羅羅浮高中17日打流感疫苗，有14名學生集體暈針送醫，圖為示意圖，並非當事人。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市復興區羅浮高中17日上午安排師生接種公費流感疫苗，不過卻有14名學生出現集體暈針的狀況，衛生局表示，有14人送醫，不過目前已全數返家，學生都並無大礙。 桃園自10月12日進行校園流感疫苗計畫，17日有8校進行接種，羅浮高中為其中之一，自上午接種起，陸續14名學生出現頭暈等不適症狀，校方也馬上將學生送醫觀察。衛生局說，這些學生多是因緊張才出現暈針狀況，晚間已全數返家並無大礙。 4童打過期疫苗 護理師連2年升官 竹縣衛生局回應了 因應冬季到來 新竹市疫苗施打站升級到室內 #學生 #暈針 #羅浮高中 #流感疫苗 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土劇林志玲「打疫苗送急診」開外套拉鍊羞見超兇UU 19:012021/11/17 娛樂 酒客店沒帶小黃卡遭查獲 海派酒店吃罰單恐罰1萬5 12:232021/11/17 社會 補教名師勾結駭客 盜全國750萬學生個資狠賺數百萬 12:032021/11/17 社會 56年歷史！傑出校友高虹安 方濟中學宣布停招 07:002021/11/17 生活 高中跨大學選修 反應熱烈 04:102021/11/17 地方新聞 《國際產業》輝瑞新冠口服藥 已向美國FDA申請EUA 15:062021/11/17 財經 政府推高端混打但缺乏科學證據 國民黨：「4劑難民」被放生 19:402021/11/17 政治 生活科技賽 南投學子腦力激盪 04:102021/11/17 地方新聞 首批「高端四劑戰士」人數曝光 陳時中：混打這款疫苗的最多 12:112021/11/17 生活 八大行業開放議員要求全面帶小黃卡 台中衛生局：依法執行否則告發 14:562021/11/17 生活 桃園AZ疫苗接種踴躍 今加開2萬8千多劑開放預約 13:572021/11/17 生活 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 不只鮮奶！好市多這4樣熱門商品也祭限購令 會員傻眼：已經全被掃完 - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 暴跌16度 下波冷空氣罩全台 冬天恐早到 - 生活 全聯、家樂福誰是最後霸主？鄉民一面倒：它早就贏了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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