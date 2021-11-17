桃園市復興區羅浮高中17日上午安排師生接種公費流感疫苗，不過卻有14名學生出現集體暈針的狀況，衛生局表示，有14人送醫，不過目前已全數返家，學生都並無大礙。

桃園自10月12日進行校園流感疫苗計畫，17日有8校進行接種，羅浮高中為其中之一，自上午接種起，陸續14名學生出現頭暈等不適症狀，校方也馬上將學生送醫觀察。衛生局說，這些學生多是因緊張才出現暈針狀況，晚間已全數返家並無大礙。