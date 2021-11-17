為了持續推廣臺東農特產，臺東縣縣長饒慶鈴特地帶來進入盛產期的鳳梨釋迦，與原住民族委員會經濟發展處處長宋麗茹、臺東金曲獎歌王舒米恩、北捷董事長李文宗齊聚中山站，一同為公益燈箱揭幕喝采，並推廣行銷在地水果。

臺東縣長饒慶鈴表示，此行除了希望宣傳秋冬盛產的鳳梨釋迦，更開心的是可以見到許多北漂打拚的臺東子弟，在疫情嚴峻期間，勇敢在北部堅守工作崗位，忍受無法回家的思鄉之苦，饒慶鈴也特別藉著這個機會，獻上來自家鄉的溫暖與祝福。

臺北捷運公司董事長李文宗表示，一場突如其來的疫情，雖然影響北捷公益二年的活動，但是沒有阻擋大家的愛心；疫情期間，北捷與原住民族委員會、臺東縣政府合作，將臺東水果與臺北愛心，透過網路平臺宣傳到各地，也讓臺東的鳳梨、火龍果、大目釋迦等，直送到每戶人家，齊心幫助臺東小農挺過疫情寒冬。

值此疫情趨緩之際，饒縣長加碼為大家介紹臺東豐富好玩又好吃 的「部落食尚」旅遊行程，共有 7 條部落深度旅遊路線，沿著最美海岸線感受海洋獵人的漁獵文化、深入縱谷山脈裡體驗物產豐饒的穀物、透過植物採集手作品嘗創意料理、帶著原式烘焙甜點與太平洋來場心靈下午茶!歡迎大家帶著振興五倍券，扶老攜幼、呼朋引伴，到臺東作個「食尚」達人！

今年是北捷公益二年，疫情期間，透過公益平臺與「購夠台東」網站，將臺東小農精心栽種的鳳梨、火龍果、大目釋迦等，新鮮直送到北捷員工及臺北家戶。北捷公益平臺將持續推廣臺東農特產，除了鳳梨釋迦即將開放預購，還有甜蜜多汁的肚臍橙，以及其他臺東縣政府計畫推廣的知名農特產品。