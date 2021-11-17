行政院長蘇貞昌上月底拍板軍公教調薪方案，明年元旦起調薪4％，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。人事行政總處明日將於行政院會陳報「軍公教調薪配套措施」報告，據悉，配套方案將朝「雨露均霑」規畫，包含在公家機關服務的助理、約聘雇人員等，也將一併調薪，最終由蘇貞昌拍板定案。此外，公務人員的專業加給和教師的學術加給也將一同調漲4％。

蘇貞昌上月28日宣布明年軍公教調薪4％。不過，上次軍公教調薪調薪3％時，教師的學術加給調幅在2.17％至2.85％間，並未調足3％，公務員則是3％，導致加薪幅度不一。

教師團體近期爭取明年教師學術加給調足4％，基於經濟成果全民共享，蘇貞昌指示軍公教調薪方案要雨露均霑，繼上個月底行政院會拍板軍公教明年調薪4％後，人事行政總處研擬配套措施，包括教師學術加給、服務於公務機關等約聘僱人員、助理等，明年也將同步調薪4％。

根據主計總處估算，明年調整軍公教人員待遇所需的經費約314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，預估至少82萬人受惠。

另外退休人員月退休金是否調整，相關機關尚在研議中，惟為彰顯政府照顧軍公教退休人員生活，暫匡列10億元。