有網友在PTT爆料稱線民佈建名單，指南部某黃姓政要的代號是「A143」，為農推系學生。14日因胸痛住院的台南市長黃偉哲，今天（17日）現身澄清表示，他不是促轉會資料中的A143，並質疑當時特務機關的記錄可信度。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，他在1988看過黃偉哲，他是沉靜溫婉與樸實的大學生，跟一般學運份子常見的飛揚跋扈，很不一樣。

沈政男17日在臉書貼文表示，黃偉哲被影射當年如何又如何，他認為任何這類指控都必須拿出證據，不能含血噴人。

沈政男接著表示，他在1988年看過黃偉哲，當時他也住在台大男十一舍，今天有一位參與影射的仁兄也說住過那裡，其實已故作家李敖也住過那裡。而黃偉哲是沉靜溫婉樸實的大學生，跟一般學運份子常見的飛揚跋扈很不一樣。

沈政男舉親身經歷指出，當時我們組織了一個沒有向校方登記的「噬菌體」社團，10幾個人鼓吹民主改革與台灣獨立。那時學運老鳥都會告誡我們：注意爪耙子！誰誰誰可能是爪耙子！也就是線民。直到有一天，開會通知單竟然落到宿舍教官手裡，他就趁著我們開會時敲門進來，藉故騷擾。當然那時已經解嚴，也不能因此將人移送法辦。

沈政男指出，促轉會列出的線民表格，其實那是時代的錯誤，好多人做這樣的事也不見得是貪圖小利，反而認為這麼做是為國家好，就好像今天那些檢舉交通違規的人一樣。甚至也可以這麼說，今天、當下、此刻，好多人所講所做，將來有一天，也都會被當成轉型正義的材料，拿出來清算與批判了。

另外，針對黃偉哲14日因胸痛住院，沈政男提醒說，如果老是覺得胸悶，卻查不到原因，也可能是情緒影響。