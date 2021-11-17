2021年來到尾聲，眼看2022年即將到來，許多人都希望新的一年有好氣象，《搜狐網》命理專欄分享，生肖兔、生肖蛇、生肖牛的人近期開始轉運，告別低迷的過去，運勢一飛衝天，一路旺到2022年，得財又得勢。

生肖兔

生肖兔的朋友11月中旬開始擺脫瓶頸期，如果有把握住好運，便能萬事順利、大吉大利，得財又得勢，一掃前2個月整體運勢的低迷的狀況。不過要特別注意屬兔的人最近2天，保壽官不巧碰到「盤根」、「暴敗」兩顆凶星作祟，健康運勢這塊有點不妙，要預防風濕、小心消化不良的問題，上了年紀的人要多吃水果。

生肖蛇

屬蛇的朋友進入11月中旬運勢開始回升，橫財猛賺，日子一定能越來越好。告別早2個月事業運不太好，心願難圓的境況，另外生肖蛇的人，大概是大運帶動姻緣，部分人真愛即將出現，對渴望獲得真愛的朋友而言，假如想尋得另一半，應當更努力工作，準備迎接對方邁向未來。

生肖牛

生肖牛的朋友早期一段時間有「飛廉」、「火星」這兩顆凶星作亂，導致部分人事業運不太樂觀，剛好進入11月中旬開始，運勢由黑轉紅，保壽官得「喜德」吉星近身，如果抓住此番機運，不僅福祿雙至，並且幸福又甜蜜。另一方面，對於個別朋友而言，最近容易脾氣暴躁，要多控制情緒。