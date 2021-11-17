指揮中心日前宣布，經專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，須再補打2劑國際認證疫苗，如因入境他國需提交該國要求的COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種AZ、BNT、莫德納疫苗。對此，國民黨發言人李明璇直言，到現在還不見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中出來，為打高端枉死、白打、浪費公帑，向全國人民道歉，辭職下台，真的很過份。

國民黨發言人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

針對接種高端疫苗民眾，若要出國需破天荒打4劑疫苗，李明璇17日在臉書發文表示，昨天，陳時中突然承認打高端是「重打」，意思就是，打高端的人要「當作之前都沒打過」。另對於接種高端疫苗，卻不被美國認可時，陳時中竟然說：「是美國規定怪怪的」。李明璇坦感慨，陳部長實在「好幽默」。

李明璇並指出，當初衛福部緊急授權給高端時，各界就曾警告高端沒有完成國際三期試驗，肯定會有不受國際認證的問題，民進黨卻執意要「政治凌駕專業」，花了大把人民納稅錢，做盡高端超級大內宣，如今指揮中心藏不了了，拖到現在才宣布已接種高端的民眾，如果有緊急出國需求，要「追打」AZ、BNT或莫德納，還說這叫「混打」第三、四劑，完全根本是「亂打」一通。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

讓她難以置信的是，有些滿滿「台灣價值」的民進黨立委議員，竟還厚顏的說 「打四劑的人是賺到了」，這讓她相當難以理解，這些人是當吃補給品？以為打好打滿保護力就衝破100%嗎？

李明璇坦言，萬一混打出狀況誰要負責？追加兩劑的費用又該由誰買單？執政黨簡直是亂來！不要再呼嚨台灣老百姓了。始終不承認錯誤，狡辯、隱瞞、說謊，已經是執政黨每天的日常。講好聽一點，這些施打高端的國人，都是出於支持國產疫苗而獻出手臂的，他們相信蔡政府的大內宣，以為高端最棒、副作用最低？現在讓這些相信政府的國人，情何以堪？

李明璇也提到，前陣子的疫苗荒，就是因為這個政府買不到足夠的疫苗，靠別人贈送、靠民間捐贈，執政黨該做的正事不做，當時成天捧高端，抹黑BNT。講難聽一點，民進黨就是「為了黨，所以擋」。

「採購合約是機密、價格是機密、到貨日期是機密，會議記錄沒有就是沒有。大家再問就是居心叵測」，對於蔡政府種種荒唐作為，李明璇呼籲執政者「面對現實」，打高端可入境免隔離的國家數原有6國，隔天卻馬上縮水成4國，代表承認高端的國家真的很少，有關高端的一切，根本都是這個政府在自嗨。

最後，她只想再請衛福部對國人說明，「為什麼高端原本有效期限6個月，在未確定有科學依據的條件下，把效期延長到9個月呢？」，怎麼給相信政府而施打高端的國人一個交代？

她痛心表示，到現在還不見蔡英文、蘇貞昌、陳時中出來，為打高端枉死、白打、浪費公帑，向全國人民道歉、為此重大錯誤政策下台！實在過份，再講下去，不曉得蘇貞昌會不會又要罵「吵死了」。