56歲女星崔佩儀早年在花系列中演出不少壞女人與千金小姐角色走紅，現是談話節目的常客，也常在網上分享日常生活，今（17日）她在臉書透露去打了第二劑疫苗，身上卻出現發癢流膿的狀況，讓她著急地上網發問求救，不少網友看了則建議她趕快去掛急診。

崔佩儀表示，今日打完第二劑疫苗後，身上癢到不行，令她忍不住一直抓，最後還起水泡流湯、流膿，「全身起亂七八糟的紅疹，真的不知道該怎麼辦？」並表示以前從來沒有發生這樣的情況，讓她趕緊拍下照片，PO上網向粉絲求救。

崔佩儀全身發癢，手背已抓到發紅，被建議去掛急診。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

照片中，崔佩儀貼出自己的手掌照，可見手背已經被抓到整片紅腫，甚至手指也有一些紅疹的痕跡，不少網友看了則留言「掛過敏風濕免疫科」、「這應該已經有到尋麻疹程度了，顯示免疫反應已經有點強烈了！ 建議可以到醫院掛疫情門診通報疫苗反應。救急的話就是先吃止痛藥降低免疫反應」、「應該是嚴重過敏，趕快去看醫師」、「先去急診啦！這不能忍的！小心引發氣喘」。

而藝人唐從聖之前打完疫苗也有相同狀況，他也特地在底下留言「姐我跟您的狀況差不多，每天晚上全身癢到睡不著，您的狀況看起來比我還嚴重，感覺需要趕快去看醫生：風濕免疫科，過敏感染科都行！」