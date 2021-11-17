美國總統拜登簽署了《基礎設施投資與就業法》（The bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act），是美國重建計畫的一部分，這算預算案高達1.2兆美元，其中美國能源部(DOE)獲得620億美元做為「未來更公平清潔能源未來」的計畫，該計畫中，包括現有核電廠的延役工作，以及投資先進的核技術兩大項目，也得到60億美元資金。

世界核能新聞(WNN)報導，該法案被白宮評為為「對我們國家下一代人建立基礎設施的投資」，眾議院已於今年8月通過，參議院也在本月早些時候核准，兩黨都沒有異議。其60億美元將撥給核電計畫，用於防止現有零碳的核電廠面臨因為市場危機而過早退役，也就是保護核電廠的持續營運。

美國能源部表示，將透過貸款的方式，提供給那些排訂退役但已被證明運作仍然安全的核電廠，並鼓勵這些電廠優先使用美國製作的核燃料。

能源部的新聞稿表示：「我們的國家已經從這些有著數十年運作歷史的核能電廠、水力發電廠，獲得27%的無碳排電力，是我們美國清潔電力的重要供應來源。然而它們的老化和維護成本的增加，如果置而不理，可能會失去這些重要的無污染能源。兩黨已有共識為這些電廠提供資金，以確保這些清潔能源持續運作。」

除了確保已有的核電與水力電廠以外，清潔能源示範研究中心也得到215億美元的資金，將用於研究潔淨氫能(80億美元)，碳捕捉與封存和工業減排（超過100 億美元），另有25億美元，提供給美國能源部先進反應爐示範計劃 (ADRP)，也就是研究先進核能的資金。

ARDP是美國能源部在2020年啟動的新技劃，目的是推動美國核能研究單位與美國工業界的上下整合，撮合攤夥伴關係，以加快先進示範反應爐的完成。2020年10月，美國能源部選擇了兩家公司：泰拉能源(Terrapower)和 X能量(X-energy)，要在10年內提出先進反應堆原型。

X-能量今年早些時候就在美國能源部的促成下，與西北電力公司(Energy Northwest)簽署了合作協議，要一起研發Xe-100先進高溫氣體冷卻式反應爐，並已預定在華盛頓州建造一座能夠商轉的核電廠。

X-能量表示，「這是聯邦政府對在華盛頓州建立首座商業核電廠的計畫，我們非常榮幸加入重建美國基礎設施，非常感謝國會與總統的的大力支持。」

至於比爾蓋茲(Bill Gates)泰拉能源公司則動作更快，他已經與懷俄明州政府達成協議，將以凱默勒市(Kemmerer)的一處舊火力電廠為新一代核能廠的建廠地點，要在2030年之前，完成1座345百萬瓦(MW)的微型鈉冷卻快中子滋生式反應爐。比爾蓋茲宣稱，他的反應爐不但能有效供電，還能徹底解決核廢料的問題。

電力研究所首席執行長阿蘇德•曼蘇爾 (Arshad Mansoor) 表示，這項法案是美國能源轉型的強烈信號，告訴世界各國，美國要成為下一階段的能源轉型成為首領的地位。其中包括建設電動汽車，以及所需電網基礎設施，還要推動氫能、核能和其他清潔能源的必要研發工作。

「電力部門將是實現美國氣候目標的關鍵角色，因為大多數的經濟部門，包括交通、建築和工業，其低碳的轉型工作，多是通過電氣化來完成。」