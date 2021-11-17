台中第二選區立委缺額補選已開始受理登記，民進黨前立委林靜儀、國民黨前立委顏寬恒、無黨籍台中黎明幼稚園長林金連等3人角逐。臉書粉專《老天鵝娛樂》17日舉辦網路投票，詢問網友「你各位看好誰勝出呢？」截至晚上11點、顏寬恒以61%最被看好，領先林靜儀的24%、林金連的15%。

《老天鵝娛樂》粉專17日針對台中第二選區補選舉辦網路投票，指日前已受理登記，現有民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒、無黨籍林金連角逐，各位看好誰勝出呢？截至晚上11點，已有1.6萬人投票，顏寬恒以61%領先林靜儀的24%、林金連的15%。

網友表示，「不要說誰是誰一定會贏了，是勝負已分。」、「贏面一定是顏家比較大。」、「我無法小看顏家的勢力，但我也無法無視民進黨無恥的能力。」、「顏寬恒並不是有那麼多支持，純粹是選民堵爛林靜儀。」、「一定是顏家，該選區選民就愛這一味。」

也有網友認為，「我以為是寇寇姐在選…抱歉！我誤會了。」、「投給林靜儀，那罷免3Q就沒有意義啦。」、「中二選區選民智商測完換是非題了！敢講抗中保台賣芒果乾的，我一律不投塔綠班。」、「所以民眾黨真的沒有要派人出來選？」

台中第二選區立委缺額補選，於明年1月9日（星期日）投票，11月15日起至19日受理候選人登記，民進黨已徵召林靜儀出戰，林靜儀已於15日搶頭香登記參選。國民黨顏寬恒預計18日登記。除此之外，台中黎明幼稚園長林金連日前也宣布以無黨籍身分參選。台中市選委會表示，75年次無黨籍李昇翰，已登記參加補選，目前已有林靜儀等2人登記。