43歲馬志翔去年9月與老婆喜迎愛子Boya，升格爸爸後就變成「曬娃魔人」的他，時常在社群網站上PO出孩子成長紀錄，他接受本報專訪時，興奮分享自己是在拍攝《月老》得知老婆懷孕的消息，當天吃飯時間收到愛妻傳來2條線的照片，讓他激動到從椅子上跳起來，恰巧待會要拍攝的就是他飾演的大魔王在片中唯一1場有人性的戲，「心情的轉換讓我覺得有愛的感覺，兒子幫我完成了那場戲」。
馬志翔2018年甜娶圈外女友盧悅婷，他說夫妻兩結婚後努力許久都沒收到好消息，在得知懷孕的前1晚老婆因為一直反胃請他到藥局幫忙買成藥，他突然有種很不一樣的感覺，於是就順手買了驗孕棒，當天他凌晨4點多出門拍戲前還特地跟愛妻說如果這次再沒結果，他過完年就會去作檢查，沒想到中午傳訊息問老婆「還想吐嗎」，對方便回「老公我們要再加油，當1對好父母」，讓他欣喜若狂。一旁的九把刀是第1個得知道這項好消息，雖然有先幫忙保密，但在拍攝時還是有故意虧當下心情極佳的他「馬志翔不要亂演啊」。
九把刀的愛女也剛好在去年4月出生，他說自己寫完劇本快開拍時得知老婆周亭羽懷孕，拍攝過程中也有挺著孕肚來探班，到後來主題曲〈如果可以〉的歌詞他也是在月子中心陪愛妻坐月子時寫出來的，幾乎參與了整部片，讓他直呼「感覺像是同時生了2個孩子」。而該片談到死後的世界，馬志翔跟九把刀一口同聲喊表示死後最放不下的絕對是小孩，馬志翔更說「以前聽到『愛能戰勝一切』都半信半疑，現在完全相信了，我真的可以為了我的孩子去死、擋子彈欸」。
而馬志翔在片中飾演500年前遭背叛，懷著沉重怨恨的厲鬼「鬼頭成」，他提到父親在他國二時意外過世，這次就是代入自己以前對亡父的感受去詮釋該角，「我常常夢到他回來，但我情緒是生氣的，覺得他這幾年去哪了，為何我需要他的時候要這樣拋下我」，不過自己當爸後也漸漸體會到父親要走時眼角的那2行淚，其實就是放不下他們，「我以前不知道那滴淚的涵義，現在知道了」，也在看到爸爸生前的日記中，寫滿了對他和哥哥的期許跟愛後，決定選擇原諒，「不應該去恨，好好珍惜當下最重要」。
另外，提到這次的合作，九把刀說其實一開始選角執導有提出一些常演惡角的人選，但他覺得「鬼頭成」是暗黑的英雄，不希望是陰險小人貌，於是鼓起勇氣向從未演過反派的馬志翔提出邀約，「不知道他會不會答應，且因為他也是導演，就會覺得自己好像被監視，滿幸運有邀請到」。馬志翔則說自己一直都很想跟九把刀合作，加上初次見面九把刀就把他對該角的想像從頭到尾演給他看，「發現他很懂自己要拍什麼，所以那次碰面就決定要接演」。
馬志翔雖在拍攝該片時又冷又累又燒聲，還在殺青的前1場戲因為太用力吼，導致過呼吸腦袋缺氧而暈倒，可謂吃盡了苦頭，但他因此讓他首度入圍金馬最佳男配角。距離上次獲金馬提名已是《KANO》，二度入圍他說自己反而更緊張，「努力工作被看見很開心，連那時候拍入圍大合照都超激動，很榮幸自己可以被這樣對待」。同樣也提名最佳改編劇本的九把刀也說「會緊張，但高興的部分比較多，因為11項真的滿多的欸」，接著表示自己真的隨時準備不拍片了，「雖然大家可能不相信，因為我還有很多書還沒寫，快下地獄了，我很多讀者都覺得『電影這個花花世界，你一去就回不來了』」。該片24日在台上映。
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