43歲馬志翔去年9月與老婆喜迎愛子Boya，升格爸爸後就變成「曬娃魔人」的他，時常在社群網站上PO出孩子成長紀錄，他接受本報專訪時，興奮分享自己是在拍攝《月老》得知老婆懷孕的消息，當天吃飯時間收到愛妻傳來2條線的照片，讓他激動到從椅子上跳起來，恰巧待會要拍攝的就是他飾演的大魔王在片中唯一1場有人性的戲，「心情的轉換讓我覺得有愛的感覺，兒子幫我完成了那場戲」。

馬志翔2018年甜娶圈外女友盧悅婷，他說夫妻兩結婚後努力許久都沒收到好消息，在得知懷孕的前1晚老婆因為一直反胃請他到藥局幫忙買成藥，他突然有種很不一樣的感覺，於是就順手買了驗孕棒，當天他凌晨4點多出門拍戲前還特地跟愛妻說如果這次再沒結果，他過完年就會去作檢查，沒想到中午傳訊息問老婆「還想吐嗎」，對方便回「老公我們要再加油，當1對好父母」，讓他欣喜若狂。一旁的九把刀是第1個得知道這項好消息，雖然有先幫忙保密，但在拍攝時還是有故意虧當下心情極佳的他「馬志翔不要亂演啊」。

馬志翔（左）和九把刀都恰巧在去年升格人父。（羅永銘攝）

九把刀的愛女也剛好在去年4月出生，他說自己寫完劇本快開拍時得知老婆周亭羽懷孕，拍攝過程中也有挺著孕肚來探班，到後來主題曲〈如果可以〉的歌詞他也是在月子中心陪愛妻坐月子時寫出來的，幾乎參與了整部片，讓他直呼「感覺像是同時生了2個孩子」。而該片談到死後的世界，馬志翔跟九把刀一口同聲喊表示死後最放不下的絕對是小孩，馬志翔更說「以前聽到『愛能戰勝一切』都半信半疑，現在完全相信了，我真的可以為了我的孩子去死、擋子彈欸」。

而馬志翔在片中飾演500年前遭背叛，懷著沉重怨恨的厲鬼「鬼頭成」，他提到父親在他國二時意外過世，這次就是代入自己以前對亡父的感受去詮釋該角，「我常常夢到他回來，但我情緒是生氣的，覺得他這幾年去哪了，為何我需要他的時候要這樣拋下我」，不過自己當爸後也漸漸體會到父親要走時眼角的那2行淚，其實就是放不下他們，「我以前不知道那滴淚的涵義，現在知道了」，也在看到爸爸生前的日記中，寫滿了對他和哥哥的期許跟愛後，決定選擇原諒，「不應該去恨，好好珍惜當下最重要」。

馬志翔透露這次是代入自己以前對亡父的感受去飾演充滿怨恨的厲鬼「鬼頭成」一角。（傳影提供）

另外，提到這次的合作，九把刀說其實一開始選角執導有提出一些常演惡角的人選，但他覺得「鬼頭成」是暗黑的英雄，不希望是陰險小人貌，於是鼓起勇氣向從未演過反派的馬志翔提出邀約，「不知道他會不會答應，且因為他也是導演，就會覺得自己好像被監視，滿幸運有邀請到」。馬志翔則說自己一直都很想跟九把刀合作，加上初次見面九把刀就把他對該角的想像從頭到尾演給他看，「發現他很懂自己要拍什麼，所以那次碰面就決定要接演」。

馬志翔雖在拍攝該片時又冷又累又燒聲，還在殺青的前1場戲因為太用力吼，導致過呼吸腦袋缺氧而暈倒，可謂吃盡了苦頭，但他因此讓他首度入圍金馬最佳男配角。距離上次獲金馬提名已是《KANO》，二度入圍他說自己反而更緊張，「努力工作被看見很開心，連那時候拍入圍大合照都超激動，很榮幸自己可以被這樣對待」。同樣也提名最佳改編劇本的九把刀也說「會緊張，但高興的部分比較多，因為11項真的滿多的欸」，接著表示自己真的隨時準備不拍片了，「雖然大家可能不相信，因為我還有很多書還沒寫，快下地獄了，我很多讀者都覺得『電影這個花花世界，你一去就回不來了』」。該片24日在台上映。