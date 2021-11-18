台中立委補選選情如何？前民進黨立委郭正亮16日上「宅神」朱學恒直播，朱學恒問郭正亮，前台中市長林佳龍輔選民進黨參選人林靜儀，力道好像越來越強，感覺林佳龍一定要拚過，這是否會為選情帶來變化？郭正亮表示，這會引起台中市長盧秀燕的警戒心，因為林佳龍越下重本，盧秀燕相對會出招。此外，資深媒體人周玉蔻近期猛攻顏家這種打法，會讓林靜儀越來越進退兩難。

國民黨台中市立委補選參選人 顏寬恒。(圖/本報資料照)

朱學恒反問，照現在情勢發展，林佳龍有不能輸的壓力，他輸了就沒有退路，反之，盧秀燕還有退路，那對顏寬恒還有林靜儀選情會有影響嗎？郭正亮則認為，林佳龍出手越重，對顏寬恒越有利，因為盧秀燕能夠幫顏寬恒加的分比較多，比林佳龍幫林靜儀加的分要多太多了。

朱學恒問郭正亮，台中現在明刀暗箭很多，接下來會是精彩的局嗎？郭正亮分析則認為，台中選戰要全面開打，應該還是要1218四大公投之後，公投前大概就是資深媒體人周玉蔻在打，現在這幾天的感覺就是周玉蔻和顏清標在選。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

朱學恒追問，讓他覺得很奇怪的事是，周玉蔻這樣漫無章法的亂打，這樣選前不就把資料打完了？郭正亮則分析，周玉蔻這種打法，會讓林靜儀越來越進退兩難，而且會產生一種危險的信號，屆時，只要有人喊出，「投給林靜儀就是投給周玉蔻」，到時候看對林靜儀傷不傷。

最後，郭正亮認為，顏寬恒其實很聰明，他只要連結盧秀燕就好，其他都不連，甚至連跟爸爸顏清標都保持一段距離。相反地，林靜儀現在有個比較大麻煩是，她現在讓人感覺跟周玉蔻的連結緊密度，超過跟林佳龍的結合，又加上林靜儀一直去周玉蔻的專訪，這其實都是她要小心的。