美國總統拜登昨與習近平進行長達3個半小時的視訊會議，台灣議題是會談的焦點議題之一。會後拜登表示，「我不曾鼓勵過台灣獨立，台灣獨不獨立是台灣自己要去決定，不是美國。」台灣民意基金會董事長游盈隆表示，正視拜登的澄清，God bless Taiwan。

游盈隆17日在臉書貼文表示，昨天長達三個半小時的拜習會結束後，大陸官媒新華社刻意凸顯「拜登不支持台獨」的報導，但白宮新聞稿沒有呼應那樣的說法。根據CNN報導，拜登回應媒體時說：「我不曾鼓勵過台灣獨立，台灣獨不獨立是台灣自己要去決定，不是美國。」這是非常重要的釐清，它代表美國政府的真正立場，也契合美國最新民意，台灣人要好好去理解和體會。

游盈隆接著表示，根據白宮國家安全顧問蘇利文的證實。在這項議題上，美國立場很清楚，可濃縮成三點：一、美國信守一法三公報的「一中政策」立場；二、美國堅持兩岸爭議須和平解決；三、台灣獨立與否，台灣自己要決定，美國不會越俎代庖，自然沒有鼓不鼓勵的問題。

游盈隆指出，拜登這樣的釐清是很重要的一步，不但對中國傳達了很清楚的訊息，也對台灣傳達了很清楚的訊息，台灣人應對這樣的訊息表示肯定和歡迎。接下來的問題就是，台灣人和台灣政府要做什麼樣的決定？何時決定？如何決定？這需要非凡的智慧、勇氣和決心，我們不必躁進，但也不能繼續犯鴕鳥主義的錯誤，更不應不負責任地推給後代子孫做決定。

游盈隆認為，在此重大決策與共識形成過程中，除全體台灣人須高度關注與投入外，也需要高瞻遠矚、雄才大略、大公無私的國家領導人，台中之間才可能出現創造性的轉化，化險為夷。God bless Taiwan。