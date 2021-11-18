「熊讚連帽浴巾」採用超細纖維吸水材質，手感柔軟，幸福感十足。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

熊讚來了！「熊讚紀念品賣店」進駐兒童新樂園，將於20日開幕，熊讚將於當天下午2點至3點到兒童新樂園與大、小朋友相見歡，與熊讚拍照打卡除了可以得到精美小禮物外，還能參加搖獎遊戲，就有機會獲得熊讚限量福袋。

北市觀傳局表示，為歡慶「熊讚紀念品賣店」進駐兒童新樂園，11月20日於園區內找到熊讚身影一起合照，並上傳Facebook，打卡「台北市立兒童新樂園」及hashtag「熊讚BRAVO」，即可得到熊讚卡貼1張。並可參加現場搖獎遊戲，有機會得到「熊讚最會玩」限量福袋，內容包括TPT 台北櫥窗托特包及熊讚連帽浴巾或熊讚酷涼水壺等，數量有限，送完為止。

觀傳局指出，「熊讚酷涼水壺」和「熊讚連帽浴巾」是今年度推出的新款熊讚商品；水壺採手提肩背兩用式的設計，單手開啟的按鍵式開蓋，500ml剛剛好的容量、貼心的兩組式吸管，加上可愛度爆表的熊讚，讓大朋友小朋友方便輕鬆地喝到飲品。

觀傳局說，另一款「熊讚連帽浴巾」，則採用超細纖維吸水材質，手感柔軟，在即將來到的冬季，擁有這條「熊讚連帽浴巾」，讓我們幸福感十足。

觀傳局補充，新款城市紀念品還有「閱讀台北雙層隔熱手飲杯」與「台北城市散步晴雨兩用傘」，此外，要預先準備聖誕節禮物的朋友們，別忘了台北城市紀念品聖誕節系列主題的設計商品「熊讚北嗶伸縮卡」套與「Tumay疊疊樂拼圖積木」。