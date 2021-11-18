2013年4月12日，國內發生治安史上首起在高鐵列車上放置爆裂物的重大刑案，當日上午9點25分，先在高鐵616次北上列車廁所內發現兩個行李箱炸彈，下午2點50分，又在立委盧嘉辰土城服務處發現兩個貼有「關聖帝君千秋馬英九」紙張的行李箱炸彈。警方迅速查出「高鐵炸彈客」竟是律師胡宗賢及共犯朱亞東，且在案發兩小時後隨即逃往大陸，警方立刻啟動「兩岸共打」機制，由公安在廣東中山市將正在飯店大玩3P的胡嫌及朱嫌逮捕，交由我方押解回台歸案。

警方調查，兩起行李箱炸彈案，都是企圖以鬧鐘引爆汽油，製作手法相同且是國內首見。其中在高鐵上發現的一只行李箱，裡面的鬧鐘已用定時方式啟動，幸好鬧鐘的電流不夠力，僅產生熱能高溫，造成汽油桶有些許燒痕，否則在歹徒預設的目標台北車站裡點燃爆炸，火勢足以將整節車廂吞噬，後果將不堪設想。

被放置在高鐵列車上的行李炸彈，內含碳酸鈣與瓦斯瓶。（資料照）

專案小組從歹徒使用的休旅車上，發現一瓶喝過的礦泉水，經過DNA比對，赫然發現嫌犯竟是有律師身分的胡宗賢，並在他台南新營的租屋處，查獲汽油桶、瓦斯罐、鹽酸、金屬鈉、電發火頭等，地上還散落用被撕成碎片的「關聖帝君」字樣紙張，確認就是炸彈製造工廠。

胡嫌在案發前兩個月起，以每月15萬元聘請計程車司機朱亞東當他的小弟，並要求朱不要過問任何事，當天胡嫌指示朱嫌放了4個行李炸彈後，兩人馬上到桃園機場臨櫃買了飛往澳門的單程機票，輾轉進入珠海藏匿。

警方查出「高鐵炸彈客」竟是律師胡宗賢及共犯朱亞東，且2人在案發兩小時後逃往大陸，警方由公安在廣東中山市將正在飯店大玩3P的胡嫌及朱嫌逮捕。（資料照）

官警表示，當時兩岸關係不錯，警方立即請大陸公安協助緝捕，公安確認兩人從夜總會喝完酒，返回中山市的酒店房間後，開始展開拘捕行動，赫然發現胡嫌與兩名年輕辣妹衣衫不整在床上玩「雙飛」，胡大罵還有一個女子剛拿了1000元人民幣就落跑不辦事。警方說，胡嫌在案發後4天就被押解回台，如果是發生在現在，根本是件不可能的任務。

狡猾的胡嫌被押解回台後，對警方任何問題都不回答，不是閉眼冷笑，就是提出一大堆要求，最後更拒絕接受夜間偵訊。在法庭時，胡嫌甚至瞎掰是因為對國內貧富差距過大、不滿時政才犯案，或是改口堅不認罪。

但檢方追查，胡嫌是預期發生爆炸案後，台股一定會暴跌，所以投入上千萬元放空台股。胡嫌最後當庭認罪，最高法院認為他身為律師，卻製造高度危險炸彈，企圖造成社會重大傷亡、引發恐慌，以獲取期貨交易利益，惡性重大，依殺人未遂罪，判處胡嫌20年徒刑，朱嫌10年6月定讞。