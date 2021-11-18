人們聽到鼓舞人心的話就會產生情感，也許僅僅是訊息上一句「我家女兒最棒！」就能夠使人產生戰勝可怕星期一的能量；相反地當對家人或戀人無微不至的呵護，卻在某一瞬間發現付出的一切並沒有獲得相同的回報時，就會感到受傷。

正如人本主義心理學家卡爾．羅傑斯（Carl Rogers）所說，當人生中的重要他人（例如父母、配偶）給予無條件正向關心時，人們就會感受到自己存在的價值，但在冷淡的現實中，多數情況下人們只有迎合他人的想法，才能獲取關注。

以「真實我」的樣貌行動，相較符合他人期待的行動，其反應差異相當明確，如同經過精心設計的照片所獲得的「讚」一樣，依據理想所裝扮的自己能夠獲得相當明確的報酬，且不論何時都能帶來甜蜜。

然而若因為這一想要獲得愛的需求，是基於讓他人開心而努力的話，就會形成「條件化的自我價值感」（conditioned self-worth），亦即自我價值被他人的反應與態度影響，極度在乎他人的認同。事實上許多媽媽在孩子一百分的考卷前，都會在無意間犯下鼻孔微張、眼神喜悅的「失誤」，當自我價值建立在媽媽的反應上進而條件化後，孩子就容易因為媽媽細微的負面訊號而感到不安。

當認同需求變質為認同上癮，得到認同感的困難度就會遽增。認同上癮是指需要他人對自己有正向態度，當認同上癮的程度越高，對於別人的表情、行為、話語的敏感度就越高，甚至是無理的要求也會順從一一照做。

認同上癮程度高，不一定就會憂鬱，然而在低自尊的狀態下出現認同上癮，很可能會逐漸憂鬱，尤其當事情無法解決，或無法與你喜歡的那個人好好協商而感受到低自尊的情況時，一旦認同上癮爆發，面對小小的負面反映都會出現「我就是被拒絕的人」這種想法，進而意志消沈。

為了獲得認同與被愛，就會讓自己的行為迎合某些條件，一旦習慣於此行為模式，身為自我主人的自己，就會感受不到滿足而覺得幸福遙不可及，因為幸福不是來自於外在，而是存在於人們的內在。所以與其更新社群網絡獲取他人的羨慕眼光，不如嘗試找尋能讓自己快樂的事物。若能以自我所經歷、體驗的事物為優先，他人的回饋在後，這樣就能減少負面情緒，那些令人開心的小事就會反覆出現，這時即可謂幸福準備好了。

(本文摘自《在意別人而受傷，怎麼找回快樂》/方言文化)

【內容簡介】

持續的快樂感＝50%設定點＋10%生活情況＋40%意志活動

在意別人是正常的，想太多，才會不正常；

如何不過度在意，甩開憂慮，是人生重要課題！

你知道太過在意別人是對自己的情緒暴力嗎？在關係中的不被認同以及被無視，經常性的影響自我情緒，導致自己總是跟著他人的評價搖擺，進而感到焦慮。如何擺脫情緒上的惡性循環一直是人生中的重要課題。

本書以情境劇場告訴你要在自我以及人際上達成平衡，就要先照顧自我，遠離負面情緒，並且理解內心需求，拿回自己人生的主動權！

◎現在人際關係的問題其實與童年傷痕有很大關係

幼時因為社會與情感需求，我們至少需要與一名主要照顧者發展出親近關係，如果在這個親近關係上獲得了足夠的需求滿足，心理學上稱為安全型依附，反之若無法得到健全的滿足，可能會造成之後心理與交際上的障礙，於是就會形成三種不安全型依附。

＞焦慮型依附

＞迴避型依附

＞紊亂型依附

不論是何種依附關係，都源自於幼時所經歷的親近體驗，這些會直接影響成人後的人際關係，並且都具有渴望他人認同的這個相同特點。

◎練習填補內心空缺，接納原本的自我

當渴望他人的稱讚與認同而極欲獲得愛時，我們就會看他人臉色，做出毫無信念的行為，同時讓生活逐漸走向不安。認同上癮的根源會下意識地讓自己成為無價值的存在，對自己感到羞愧，因此才極度希望透過外部認同來恢復自我價值。

想要改變在意他人的習慣，第一步就是要練習觀察自己，以客觀的方式觀察自己，傾聽內在的聲音。第二步是給自己一句安慰的話，回想過去曾讓自己激動不已的經驗，或者是認同自己的人的一句話等等，都是可以激勵自已，填補心中空缺的能量。

轉變自我觀點後，相信你會理解到自己是多麼優秀，並且更能感受到周遭傳遞給你的正面能量。學會觀察自己，理解自我內心，與內心受傷的孩子擁抱，更能夠知道自己需要的事物，並且了解到其實幸福一直在自己身邊，活出更快樂更理想的自己。

【作者簡介】

＞李東龜

延世大學心理學系教授，擁有首爾大心理學系學士與碩士學位，美國密蘇里州州立大學諮商心理學博士學位。歷任美國普渡大學教育學系教授、韓國心理學會暨韓國諮商心理學會副會長。除有多本著作外，更透過JTBC的「金濟東的Talk to you」、YTN科學頻道的「思想研究所」、tvN的「為你閱讀」等節目，向大眾推廣心理學。

＞李誠職

延世大學心理學系兼任教授，擁有美國田納西大學諮商學碩士、肯塔基大學諮商心理學博士學位。現任韓國諮商學會旗下的心理治療學會與學校諮商學會副會長，同時經營宇宙心理諮商中心，並致力於心理諮商與專家培育。

＞安夏陽

龍門心理諮商研究大學諮商心理學系教授，擁有延世大學教育學系之諮商教育碩士與博士學位。歷任延世大學教育研究中心專任研究員、梨花女子大學教育革新團THE人才培育總部研究員。現任韓國諮商心理學會中長期發展TFT委員長，致力於以依附理論為基礎的諮商與研究，以及諮商者教育。

【譯者簡介】

＞陳聖薇

旅居韓國近十年，現為自由譯者。喜歡透過文字翻譯傳遞韓國的日常、韓國的生活、韓國的各種不同能量。譯作有《讓自己好過的關係心理學》、《少數意見》、《網軍部隊》、《為愛重生：找尋希望的翅膀》、《為了好好活著，我們最終走向更壞》、《我已經忍你很久了！》等書。

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