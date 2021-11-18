如果焦慮依附與迴避依附兩個向度同時都很高的話會如何呢？當我們理解焦慮依附會嘗試靠近，而迴避依附會擺出遠離的姿態時，是否就會出現究竟是該靠近，還是該遠離的慌張又混亂的情境呢？就好比在十字路口同時亮了綠燈跟紅燈一樣，這種情況下我們必須怎麼做？是要前進、還是該停下？這時我們勢必會處於相當複雜的狀態之中。

依附研究的初期，繼將幼兒依附類型化的瑪麗．愛因斯沃斯（Mary Ainsworth）之後，瑪麗．梅恩（Mary Main）進行了所謂「陌生情境測驗」。首先，讓幼兒在實驗遊戲房（不熟悉的環境）中玩耍，接著媽媽突然走出去（意料之外的分離）、實驗者走進遊戲房（與陌生人見面）的情況下，觀察孩子如何表達與媽媽分離的焦慮不安，並測量其依附質量特性。梅恩觀察幼兒與母親之間的互動狀態後，發現了一個饒富趣味的事實，原本我們所知的依附類型僅有安全型、迴避型（高度迴避依附）、抵抗型（高度焦慮依附）三種，但這一實驗卻發現了不屬於既有類型的新類型。在實驗記錄影片中，幼兒出現了奇怪反應，當陌生人走出遊戲房，媽媽再次進到遊戲房時，會伸出手臂哭著跑向媽媽，但卻又突然停下腳步轉過身、僵在原地、癱坐在地、發呆的幼兒，梅恩將這一類行為稱為「內心尖叫」，之後將其分類為「紊亂型依附」（disorganized /disoriented）。

紊亂型依附會在依附對象既是唯一的避風港，同時又是危險根源之時出現，換句話說，當因外部威脅倍感不安時走向依附對象並依賴該安全網的孩子，會處於「前進」與「遠離」兩相衝突的認同需求之間動彈不得。

令人唏噓的是，他們的幼年期或是兒童期也多處於殘酷的世界，因為照顧者的虐待或照顧者罹患嚴重憂鬱症，進而讓這些孩童不是成長於溫暖平靜的天國，而是處於時熱時冷的可怕地獄。父親與母親理所當然要提供子女必要的照顧，子女也是天生期待照顧者給予呵護，但若那個自己要叫「媽媽」、「爸爸」的人很可怕、很恐怖，或是讓自己承受生理上、心理上的暴力，又或者像處於昏迷狀態般沒有回應，就會呈現出不知道該靠近，還是該遠離的混亂狀態。

更令人難過的是依附對象對待自己的態度，會造成自我存在價值混亂這一點，不知道自己究竟是誰、該站在哪邊，也就是深陷混沌的狀態。

(本文摘自《在意別人而受傷，怎麼找回快樂》/方言文化)

【內容簡介】

持續的快樂感＝50%設定點＋10%生活情況＋40%意志活動

在意別人是正常的，想太多，才會不正常；

如何不過度在意，甩開憂慮，是人生重要課題！

你知道太過在意別人是對自己的情緒暴力嗎？在關係中的不被認同以及被無視，經常性的影響自我情緒，導致自己總是跟著他人的評價搖擺，進而感到焦慮。如何擺脫情緒上的惡性循環一直是人生中的重要課題。

本書以情境劇場告訴你要在自我以及人際上達成平衡，就要先照顧自我，遠離負面情緒，並且理解內心需求，拿回自己人生的主動權！

◎現在人際關係的問題其實與童年傷痕有很大關係

幼時因為社會與情感需求，我們至少需要與一名主要照顧者發展出親近關係，如果在這個親近關係上獲得了足夠的需求滿足，心理學上稱為安全型依附，反之若無法得到健全的滿足，可能會造成之後心理與交際上的障礙，於是就會形成三種不安全型依附。

＞焦慮型依附

＞迴避型依附

＞紊亂型依附

不論是何種依附關係，都源自於幼時所經歷的親近體驗，這些會直接影響成人後的人際關係，並且都具有渴望他人認同的這個相同特點。

◎練習填補內心空缺，接納原本的自我

當渴望他人的稱讚與認同而極欲獲得愛時，我們就會看他人臉色，做出毫無信念的行為，同時讓生活逐漸走向不安。認同上癮的根源會下意識地讓自己成為無價值的存在，對自己感到羞愧，因此才極度希望透過外部認同來恢復自我價值。

想要改變在意他人的習慣，第一步就是要練習觀察自己，以客觀的方式觀察自己，傾聽內在的聲音。第二步是給自己一句安慰的話，回想過去曾讓自己激動不已的經驗，或者是認同自己的人的一句話等等，都是可以激勵自已，填補心中空缺的能量。

轉變自我觀點後，相信你會理解到自己是多麼優秀，並且更能感受到周遭傳遞給你的正面能量。學會觀察自己，理解自我內心，與內心受傷的孩子擁抱，更能夠知道自己需要的事物，並且了解到其實幸福一直在自己身邊，活出更快樂更理想的自己。

【作者簡介】

＞李東龜

延世大學心理學系教授，擁有首爾大心理學系學士與碩士學位，美國密蘇里州州立大學諮商心理學博士學位。歷任美國普渡大學教育學系教授、韓國心理學會暨韓國諮商心理學會副會長。除有多本著作外，更透過JTBC的「金濟東的Talk to you」、YTN科學頻道的「思想研究所」、tvN的「為你閱讀」等節目，向大眾推廣心理學。

＞李誠職

延世大學心理學系兼任教授，擁有美國田納西大學諮商學碩士、肯塔基大學諮商心理學博士學位。現任韓國諮商學會旗下的心理治療學會與學校諮商學會副會長，同時經營宇宙心理諮商中心，並致力於心理諮商與專家培育。

＞安夏陽

龍門心理諮商研究大學諮商心理學系教授，擁有延世大學教育學系之諮商教育碩士與博士學位。歷任延世大學教育研究中心專任研究員、梨花女子大學教育革新團THE人才培育總部研究員。現任韓國諮商心理學會中長期發展TFT委員長，致力於以依附理論為基礎的諮商與研究，以及諮商者教育。

【譯者簡介】

＞陳聖薇

旅居韓國近十年，現為自由譯者。喜歡透過文字翻譯傳遞韓國的日常、韓國的生活、韓國的各種不同能量。譯作有《讓自己好過的關係心理學》、《少數意見》、《網軍部隊》、《為愛重生：找尋希望的翅膀》、《為了好好活著，我們最終走向更壞》、《我已經忍你很久了！》等書。

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