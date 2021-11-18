廈門海峽城鄉發展基金會在協助大陸鄉村振興、社區營造，特別重視各村落不同的沿革與特色。其中廈門海滄區下陳村正好有德國花卉廠商進住，基金會工作團隊提前布局，鼓勵村民蒔花弄草創造村落風光，也藉此召集村民集思廣益，共謀村莊發展。

下陳村的位置在廈門市海滄區最邊陲地帶，與漳州龍海市相鄰，發展相對遲緩。加上歷史因素，過去屬於漳州第一農場，全村目前一百多戶卻有八百多人口，許多大家族沒有分戶。

基金會社造員到村民家中輔導盆栽種植，蹲著一起話家常。（城鄉發展基金會提供）

城鄉發展基金會工作站3名台籍青年加1名陸籍青年，首先在田野調查時發現，村民大多是特定時期由泉州市南安區遷來，閩南語非常溜。有一名台青就很尷尬發現，自己在台灣生活廿多年，所講的閩南語還不如村民標準，有些詞彙雙方雞同鴨講，搞得彼此哈哈大笑，「情誼也就這樣一步一步建立起來」。

下陳村民集思廣益，與講師共同討論如何促進村莊發展。（城郷發展基金會提供）

今年3月，德國花卉種子公司才正式進駐建廠，基金會的工作站人員，5月開始啟動社造，搞清楚這家花卉種子工廠是以海棠花卉為主，便與廠方協調，提供師資，為村民開課培訓，畢竟未來有部分培育種苗工作可能要發包給家庭工廠。

一名台青指出，下陳村面積很大，以前種荔枝、龍眼、芒果等果樹，近年轉型種菜，「但種菜跟種花並不是同一回事」，加上課程提供一些誘因，許多高齡村民興緻勃勃，把課堂上發的藍雪花、勳章菊、長春花等種子帶回家，小盆子小碗拿來當盆栽，將閩南式房子妝點出另一番趣味。

城鄉發展基金會在下陳村的工作站，老庭院改造成小花園，夜間有村民來一起泡茶聊天。（城鄉發展基金會提供）

其中一名台青曾經被基金會派到寧夏涇源縣去扶貧（海滄區的對口扶貧縣），記得當時協助回族山區村民養蜂，第一年的蜂箱難以越冬，「蜜蜂死了約八成」，經過環境改善，現在當地的條棒狀蜂蜜產品已經打出口碑。他的感想就是「要找出符合在地特色的產業，並且克服困難」。

下陳村民們學習培育各種草花，期望未來與投資廠商共同發展。（城鄉發展基金會提供）

下陳村同樣有人口高齡化問題，年輕人大都在廈門其他地方工作，每天只是回家睡覺。但這些年輕村民特別關注村裡老人的起居生活，並且希望國際產業的進駐，能為村莊帶來發展，最好能帶動大家一起致富，讓年輕人有回村工作、協同發展的機會。

截至今年10月為止，社區營造工作已取得初步成果，村民對公共議題的關懷度增加，願意投入共同發展村莊的人也日漸增多。城鄉發展基金會以「美麗庭院」「鄉村會客廳」「鄉村大劇院」等方式，希望在一年之後，階段性成果發表能讓下陳村煥發新顏。