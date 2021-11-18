人類的活動有其「慣性」，這也造就每個人光是走路姿勢就千奇百種。不過，經年累月養成的生活習慣，可能讓某部分的關節受力或肌肉發力不均，進而演變成疼痛，甚至導致疾病。

●身體某部位反覆疼痛？ 治標先治本，先找出主因

不少人都有下列煩惱，肩膀僵硬、膝蓋關節疼痛、轉動腰部時會覺得不適等，奇怪的是，雖然已前往骨科診所治療或做過按摩，疼痛卻常會復發，或是出現「同一個患處又受傷」等問題。

為什麼疼痛會再次復發呢？這是因為身體最根本的問題並未改善。身體若出現些微的歪斜，經年累月後就會加深其影響，引發各種不適症狀。當然，因為人類並非機器人，不論是誰的身體都一定會出現左右的差距，加上身體的活動也有個人習慣，身體的不對稱常出現於不自覺間，只是這些差距一旦超出身體的容忍範圍，就可能導致疼痛，甚至惡化成活動時的障礙。

要解決這些問題，「左右對稱」是最重要的一點，因為身體的構造並沒有一定的規律及基準，故須先了解自己身體的特徵（習慣）才能找出解決之道。

●藉由運動過程發現問題 進而調整習慣姿勢

身體左右不對稱的主要原因有三種：（１）關節的活動、（２）肌肉機能、（３）姿勢動作，這些因素互相影響，導致膝蓋彎向內側、歪至外側或肩膀晃動等症狀出現，不過就算仔細觀察鏡子中的自己，也不一定能找出身體微妙的差距，此時，可藉由運動時的姿勢來判斷。

以高爾夫球來舉例，若是發現揮桿動作總是有問題，可能是瞄球時左右重心不對稱所造成，藉由學習該運動能同步調整不良姿勢。

●多做伸展運動 協助改善姿勢造成的不適感

人體不可能達到左右完全對稱，只要掌握自己的習慣，並維持在理想範圍，不要過度歪斜即可。例如常因久坐辦公桌而導致單側肩膀僵硬、單側膝蓋或腰部曾受過傷者，建議可確實運動，調整包含肌肉、關節，以及與這些部位有關的筋膜活動，進而改善重心等等。

若無受過明顯外傷，卻發現即使不斷按摩疼痛部位，也只能暫時舒緩狀況時，就需要找出最根本的問題所在，而無法藉由肉眼確認的姿勢問題，則可透過運動察覺。

民眾平時也可藉由在家施作伸展運動協助改善姿勢問題，若持續感受到不適感，就需諮詢專家意見，並評估關節可動範圍，接受步行等檢查。