受到冷空氣的影響，全台各地將明顯降溫，早晚日夜溫差大，天冷容易造成血管收縮，容易引發心血管疾病，更可能導致下肢靜脈栓塞甚至是肺動脈栓塞，嚴重時還可能危及生命。

●下肢靜脈栓塞 常見於久坐久站族

足踝外科醫師朱家宏指出，下肢靜脈栓塞於常見於須久坐久站族群，這類族群因工作需常久坐、且少時間喝水，增加靜脈回流阻力。

當長時間充血膨脹的靜脈疲乏鬆弛，即「靜脈曲張」，血液到此容易滯留形成血塊或血栓，若隨著血流塞住下肢靜脈，腿部會莫名脹痛變色，假如未加以控制或進一步治療，血栓受血流推動回到心臟、進入肺循環造成肺動脈栓塞，就可能引發心肺衰竭，猝死風險高。

根據統計，40歲以上國人有近五成的人有某種程度的靜脈曲張，久站、久坐是高風險族群，但針對工作上無法避免的朋友，朱家宏也提出簡單四招，跟著做，促進下肢血液循環。

一、選擇有壓差且彈性係數較高的壓力襪：

靠近趾骨的地方略緊，壓力才會從高壓往低壓跑，有利於靜脈回流。

二、抬腿15-20分鐘幫助血液回流：

抬腿同時伸展腿部，活動腳踝將腳掌勾起、踩下，讓小腿肚反覆收縮放鬆，強化從遠端擠壓血液回流的效果；切忌抬腿90度，將腿部靜脈血液阻斷在上方反而無法回流，抬再久也沒用。

三、定期做墊腳尖收縮小腿肌肉的運動：

增加肌肉血液循環，減少靜脈血液滯留，減低深度靜脈血栓，又稱為經濟艙症候群的機會。

四、避免穿過高的高跟鞋、翹二郎腿：

日常運動量要足夠，多走路除了有助於增加下肢靜脈血液循環，走路時手腳交替並用，就能使脊椎旋轉、牽動上肢，讓全身筋膜變得柔軟，下肢肌肉也有力，血液回流自然一路暢通。

●保暖之外，還要適當運動，時常檢測自身狀況

朱家宏提醒，現代人營養好、膠原蛋白充足，靜脈曲張外顯症狀相較於過去較不明顯，出現腳麻、腳痛、走不動，很少想到是靜脈曲張引起，建議民眾天冷時除了注意保暖，應培養日常生活適當運動，時常檢測自身狀況，才能防止靜脈曲張變得更為嚴重，影響日後腿部的正常功能，預防血管產生病變。