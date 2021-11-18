月亮左右著潮汐與節氣變化，但你也許不知道，月亮盈虧也會影響人的睡眠周期。研究指出，在滿月前3～5天，人的睡眠時間會減少。無論月亮是否惹禍，仍有讓你好好睡的助眠對策。

半個世紀前，人類已經登陸月球。但對多數人來說，月亮仍是謎一般的存在，相信月亮影響健康、改變生活和命運的大有人在。

古代相傳照到月食的光會招來厄運；用手指著帶有彎勾的上下弦月、就會被「月娘割耳朵」。西方傳說滿月容易引誘人發狂與犯罪；月圓日狼人現身，常出現在文學影劇作品。在毫無根據的傳說之外，愈來愈多研究顯示，月亮的盈虧周期，真會影響人的睡眠時間。

●研究：月圓前3-5天，人的睡眠減少

2021年1月，由美國華盛頓大學（University of Washington）、耶魯大學和阿根廷基爾梅斯國立大學（National University of Quilmes）合作的研究則發現，在滿月前3到5天，受試者的睡眠時間普遍有減少的情況。

研究團隊分別在阿根廷Toba-Qom原民社區和西雅圖進行試驗，98名社區居民和460名大學生配戴智慧手環記錄睡眠行為。研究發現，受試者在月圓前3～5天，平均得多花30分鐘才能入睡，睡眠時間平均減少50分鐘。

這項研究的首席專家－華盛頓大學生物學教授伊格拉西亞（Horacio de la Iglesia），對於研究結果感到意外。受試的阿根廷原民社區，由於電力供給有限，月相變化對於居民睡眠周期的影響固然顯著。但是在用電無虞的西雅圖，受試者的睡眠也會因為月相而減少。可見即使有人造光，月球的盈虧周期仍會影響人的睡眠。

另一個預期之外的發現，是影響睡眠的時機，不是月圓當天，而是滿月前幾天。過去科學家認為，滿月當天的亮度最大，理應對睡眠的影響最大。瑞典的烏普薩拉大學（Uppsala University）研究人員，分析過去20年月相變化與睡眠周期的相關研究，歸納出以下的結果：

1.在月圓之日，人睡眠時間有減少的情況，而男性受到的影響比女性要來得大。

2.滿月會延後動眼期（REM）的時間，影響睡眠品質。

3.滿月時，褪黑激素和男性睪固酮濃度都會降低，壓力荷爾蒙則會升高。

伊格拉西亞指出，部分原因應該和月亮的位置有關。「在滿月前幾天，月亮下午就會出現在天空，剛好也是我們白天的作息時間，相較於滿月傍晚後才出現，對人的影響時間更長。」

●月相變化與情緒

除了月相變化可能影響人類睡眠週期，美國睡眠基金會（Sleep Foundation）也提出其他說法，包括太陽帶電粒子「太陽風」的電磁波，在滿月時的效應特別大，會連帶影響地球的磁場變化，體質較為敏感的人容易出現頭痛、血壓和心率不穩、嚴重時甚至會出現心臟不適。

近幾年心理專家也研究月相變化對心理健康的影響，包聒躁鬱症、焦慮症和憂鬱症，目前尚未發現明確的因果關係。

●如何睡得好？

根據世界生組織WHO統計，全球78億人口中，高達四分之一有失眠困擾。月亮影響睡眠的確切性，還有待更多的驗證。可以確定的是，無論是醫學、生活和飲食習慣，只要用對方法，就能改善睡眠問題。

優質的睡眠對策：

1.適合的寢具、光線、室溫

2.睡前減少咖啡因和藍光刺激

3.練習冥想靜心以減少壓力源

4.避免熬夜或過度補眠

5需要時就求助專科醫師