星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、獅子座、水瓶座報復心最強，千萬不要輕易招惹他們，否則將會遭受到心狠手辣的回擊，再怎麼求情也無法讓他們心軟。

▍1.天蠍座

天蠍座擅長隱藏自己的真實想法，習慣與人保持距離，旁人很難看透他們的內心，而且他們報復心很強，如果被信任的人背叛，他們會非常憤怒，會把這筆帳記在心底，尋找報仇的機會，想出最狠毒的方式就是要讓對方受到永生難忘的教訓。天蠍座的自尊心很強，如果踩到他們的底線，讓他們感覺被輕視，他們也會記恨在心裡，一旦等到回擊的機會，他們可以無情到六親不認。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，喜歡在團體中擔任領導者，享受著被依賴、崇拜的感覺，為了不讓大家失望，他們對自我要求很高，希望把手邊的任務都做到盡善盡美，督促自己不斷進步，彷彿有源源不絕的熱情傾注在工作上，他們希望大家能跟著他們的腳步前進，不過也能尊重不同的意見，除非有人刻意與他唱反調，讓他感覺被蔑視，或是有小人做出沒有道義的行為，都會瞬間激怒獅子座，他們會不顧過去的情份冷酷的反擊，下手毫不心軟。

▍3.水瓶座

水瓶座平時看起來很隨和，與大家都能和平共處，不過如果有人踩到他們的底線，他們也會毫不留情的報復。水瓶座性格大方，不會斤斤計較，甚至能容忍朋友們偶爾的任性，不過如果有人想要爬到他頭上為所欲為，他們絕對不會委屈自己，水瓶座腦中充滿各種鬼點子，如果存心想要惡整某個人，多得是各種讓人意想不到的手段，有誰敢招惹他們，勢必要付出慘痛的代價，就算是熟人也逃不過。