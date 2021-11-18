大陸不只面臨這波全球晶片荒，電信設備巨頭華為更遭美國禁令制裁，主要是美方擔憂科技霸主地位受威脅，但俄羅斯為何不怕被老美打壓，原因在於俄羅斯晶片注重在軍事領域，面對美國晶片壟斷，俄方自行研發出一款晶體振盪器，可以完全取代傳統軍事晶片，因此不擔心美國「卡脖子」。

綜合陸媒報導，目前晶片用途主要分為民用和軍用兩種。俄羅斯軍事武器裝備方面所需要的晶片，注重穩定性和安全性，即使晶片體積稍大、耗能稍高也沒有太大影響。

其實俄國很早就將數字電路改造為模擬電路，在原有基礎上進行改造，自行研發出一款晶體振盪器，可以完全取代傳統的軍事晶片，這種獨特解決方案，可彌補先天不足的弱點。俄羅斯S-400防空導彈系統，保留模擬電路和模塊，經過多次試驗，證明俄羅斯的做法是可行的，這一系列神操作，就連老美也不得不服。

而在民用晶片方面，俄羅斯90%民用晶片都靠進口，主要來自法國和中國，國內更沒有一家喊得出名號的晶片製造商，俄國手機市場也被國外品牌所占領，可見俄羅斯晶片製造能力相對落後，對美國無法構成威脅，當然也沒有制裁的必要。

報導指出，俄國雖未在晶片技術領域大展身手，也未取得理想成績，但足以自足。在全球晶片荒延燒之下，俄羅斯獨闖一面。俄方巧用基礎科學理念，在原有基礎上進行創新；俄方敢於發揮長處與優勢，注重揚長避短，彌補晶片技術存在的缺陷。