儘管如今房價激漲，但不少青年仍希望擺脫租房，有個「自己的家」。有網友認為房租一直繳下去不是辦法，且也有結婚打算，決定買房子，衡量男女雙方年薪皆破百萬的經濟能力，房貸方面能夠負擔，但頭期款的部分比較困難，為了此事兩人也起了些爭執，因此想問現階段買房該先存錢還是信貸直接買？網友看了都推薦第三種選擇，「建議先結婚再買房，不然之後有得吵」、「買房先結婚再決議」。

1名網友在PTT房屋版發文，表示這兩年有結婚的打算，且眼見房價一直漲，持續繳2.2萬的房租不如買房，目前計畫是打算先買房再結婚，最後買車，近期已經有開始看房累積經驗，但新竹除了一些太偏遠的，至少都要1500萬左右，頭期款的方面有點困難。

原PO衡量男女雙方的經濟能力，男生年薪約110萬、女方120萬，由於現階段沒有小孩，房貸方面較無壓力，但頭期款男生只能出130萬、女生也只可出60萬，和目前普遍房價有點落差，雙方父母只有男方父母表示願意幫忙，但實際金額仍不確定。

原PO表示，女方希望信貸補金額付頭期款，但男方主張慢慢存，因為此事2個人開始發生小爭執，父母則是希望結婚或是至少先登記再幫忙頭期款，但女方又覺得時間過久，在這情況下，「應該先存錢再買較好，還是可以信貸直接買」。

貼文一出後，底下網友討論熱烈，大多留言都建議先結婚後買房，以避免日後紛爭，「建議先結婚再買房，不然就你或男方全出，不然之後有得吵」、「吵架文都是跟誰出錢誰的名下有關」、「先結婚再說」、「建議先結婚才買，尤其雙方都有出錢的情況」、「先結婚再買or買你名字，結婚變數很多」、「結婚之後生變的也很多」、「這種case看多了，拜託先結婚」、「沒結婚，先別買」。