台灣大哥大創辦人、太平洋電線電纜前董事長孫道存17日凌晨因病情惡化逝世，享壽72歲。孫道存掏空近200億的資金，引爆太電財務危機，於2004年下市，不僅數十萬股民受害，連國安基金也因此慘套近17億，有網友曬出太電的「壁紙」淚喊「還錢」，同時也感慨當時若沒掏空案，現在太電應該發展得不錯。

太平洋電線電纜前身為太平洋電線製造廠，由孫道存的父親孫法民等人所創立，在1963年在台灣證券交易所掛牌上市，1986年交接給孫道存等二代成員接班，曾經營的有聲有色，風光一時，更創立台灣大哥大前身太平洋電信，由孫道存出任董事長，名噪一時。

然而2003年驚爆高達逾200億的虧損，2004年爆發掏空案，高達近200億的資金被孫道存掏空，隔年帳上淨值剩不到一元的太電下市，不僅數十萬的股民受害，連國安基金也因此慘套近17億元。

網友貼出108年盈餘轉增資配股。（圖／摘自PTT）

1名網友在PTT八卦板曬出1張太平洋電線電纜的增資配股淚喊「還錢啦」，他回憶起當時太電算蠻大間的公司，豈料竟然踩雷，應該不少人都中鏢，感慨當時若沒爆發掏空，太電現在應該可以發展得不錯，即便已經下市，現在還有配股。

貼文曝光後，底下留言紛紛回應， 「好精美的壁紙」、「就變壁紙了」、「感謝韭菜抖內」、「2260而已給他啦」、「紀念獎狀一張，真羨慕」、「壁紙+1」、「我家也是太電受災戶，聽長輩說當年掏空，事發前股價一度拉到非常高，很多人去追高」。

太電目前為未上市櫃公司，108年盈餘增資無償配股配發的實體股票無法送存集保，股東需自行保管，由於是未上市櫃公司，股東需自行尋找交易對象，由未上市股票盤商協助撮合買賣。