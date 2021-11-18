國產高端疫苗打氣冷，更因遲遲未獲國際證明，導致急需出國者必須持相關證明，間隔28天後重打他廠疫苗，引起爭議，如今又傳出24萬劑將在月底陸續過期，其中7.6萬劑效期僅到27日，對此衛福部長陳時中也做出回應。

政府進口AZ即期品引發質疑，如今高端疫苗更傳出三個批次將陸續在11月24日前過期。根據食藥署「十月國產及輸入生物藥品檢驗封緘」文件顯示，批號SP2102V、SP2103V、SP2104V三批疫苗9月底完成封緘，但有效期限竟只有2個月，其中7.64萬劑於17日到期，8.17萬劑在20日到期，7.91萬劑24日到期，總數約24萬劑。

對此陳時中受訪時表示「沒有收到這個訊息」，陳說，僅知道配給地方政府的高端疫苗中，有800劑會在年底到期，庫存並無此情形。

指揮中心發言人莊人祥則表示，確實有這三批送驗封緘的疫苗，但並非廠商提供給指揮中心的疫苗，因此也沒有用來給民眾接種。