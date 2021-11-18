新加坡總理李顯龍今天表示，美國及中國提升在台海周邊活動，台海緊張情勢恐導致美中之間的誤判。他不認為會在一夕之間發生戰爭，但目前情況確實有可能誤判情勢。

媒體報導，李顯龍今晚出席彭博創新經濟論壇接受訪談時表示，美國大幅增加與台灣的互動，中國加劇考驗台灣的空防能力，而台北當局也採取了在護照印上Taiwan的做法。

他說，這些舉措提升緊張情勢，導致誤判更有可能發生。

中國近來加強對台軍事施壓，共機擾台頻頻之際，美國軍艦也多次通過台灣海峽。台海緊張情勢引發國際關注。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日進行視訊會議，這是拜登上任後兩人首度面對面會談。拜登表示堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為，習近平則重申「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎。

對此，李顯龍表示，拜登與習近平見面且「坦誠地發言」是好事，儘管所有問題並不會在一次會議中解決。

此外，「海峽時報」（The Straits Times）報導，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）今天稍早以視訊方式出席彭博創新經濟論壇一場對談時表示，拜登與習近平視訊通話是朝向避免衝突「好的開始」。

季辛吉認為，儘管美中將彼此視為科技及經濟競爭對手，兩國必須朝向試圖減緩爭議的方向。美中必須接受，實力相當的科技強權國家須試著接納彼此意見分歧，以致於「共存」不只是「可能」，而是「必要」。

另一方面，中國國家副主席王岐山也透過視訊在論壇發表演說表示，中國離不開世界，世界也離不開中國，中國深化改革、擴大開放的決心不會變。

彭博創新經濟論壇每年聚集全球企業領袖及國家元首，討論新經濟形態帶來的挑戰及解方。今年於16日至19日在新加坡舉行實體會議，部分講者以視訊方式參與。（編輯：劉學源）1101117