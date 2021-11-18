新冠疫情全球肆虐，大量接種疫苗後疫情仍起起伏伏，專家將希望寄託在新冠口服藥之上。尤其是輝瑞的Paxlovid，因為療效較佳，正在申請緊急使用（EUA），各國都已開始搶貨。陸媒於17日晚間傳出，大陸醫藥代工巨頭凱萊英正式披露一筆巨額供貨合約，是為美國輝瑞公司代工Paxlovid。如果凱萊英為代工確實生產Paxlovid，台灣進口輝瑞的救命藥時，會不會再次以大陸生產為由再次遭到民進黨政府阻攔，令人十分憂心。

截至目前新冠抗病毒藥物研發中，進展最快的是默沙東的Molnupiravir和輝瑞的Paxlovid。默沙東的Molnupiravir於本月已獲批在英國上市，Paxlvoid已向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用（EUA），同時也與聯合國支持的公共衛生組織「藥品專利池」（MPP）達成自願授權合約，獲得MPP授權的合格仿製藥生產商將能向95個國家提供該藥，覆蓋全球約53%的人口。

陸媒傳出大陸醫藥代工巨頭凱萊英新獲巨額供貨合約，為美國輝瑞公司代工新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

美媒《紐約時報》指出，輝瑞公司已宣布將授權其他藥廠生產新冠口服藥Paxlovid（PF-07321332）供應給95個中低收入國家，覆蓋全球約53%的人口。不過台灣有媒體報導授權生產廠商將「不包含中俄等國」，正確性令人懷疑。

據了解，輝瑞與MPP達成自願授權合約的目的是為解決外界對於輝瑞Paxlovid藥價太高的問題，才授權其他藥廠為中低國家生產與銷售新冠口服藥。在輝瑞選擇代工廠商時，與MPP的授權生產仍是兩種不同途徑，因此以中國強大藥品代工能力，很可能為輝瑞代工Paxlovid並進入全球供應鏈中銷售。

大陸醫藥代工巨頭凱萊英（圖）披露訊息指出，新獲合約代工藥品為「小分子化學創新藥物」，合約金額4.81億美元。至於交易對象，該公司稱因涉及保守商業秘密無法透露。（圖／凱萊英醫藥集團）

陸媒《觀察者網》指出，大陸醫藥代工巨頭凱萊英所披露訊息還包括代工藥品為「小分子化學創新藥物」，合約金額4.81億美元，相當於該公司2020年全年營收，供貨期為2021年至2022年。業界盛傳，這是為美國輝瑞公司新冠抗病毒口服藥Paxlovid執行定制研發生產（CDMO）服務。但經向凱萊英公司查詢，該公司董事長秘書辦公室表示，此項交易涉及保守商業秘密，尚不能披露交易對手方基本情況、產品相關資訊。

輝瑞公司先前公開臨床試驗數據顯示，新冠口服藥Paxlovid能顯著降低了新冠病毒感染者的住院率和死亡率，使高危新冠患者的住院和死亡風險減少89%。而已獲英國批准的默沙東Molnupiravir臨床數據則顯示，可降低降低住院及死亡率達50%。雖然兩種藥的臨床試驗方式不同，無法直接以數據對比，但一般醫藥專家仍認為輝瑞的Paxlovid要比默沙東的Molnupiravir療效好得多。

為解決藥價偏高問題，輝瑞同時與聯合國支持的公共衛生組織「藥品專利池」（MPP）達成自願授權合約，獲得MPP授權的合格仿製藥生產商將能向95個中低收入國家提供該藥，約可覆蓋全球53%的人口。圖為輝瑞德國藥廠。（圖／路透）

據輝瑞對外公布消息指出，輝瑞如果獲FDA批准，可能在今年內就交付第一批新冠口服藥。Paxlovid每個療程為30粒分5天服用，可由藥房出售並在家中服用，預計今年底前生產可供18萬個療程的藥丸，明年年底前生產5000萬人份。大陸醫藥界也據此推測，凱萊英所獲得大單極可能是輝瑞的新冠口服藥Paxlovid，而且大陸其他醫藥代工業如九州、博騰、普洛等，在輝瑞獲批准後可能也會陸續獲得部分代工訂單。

大陸醫藥界盛傳凱萊英所獲得大單極可能是輝瑞的新冠口服藥Paxlovid，其他大陸醫藥代工業如九州、博騰、普洛等，也可能在輝瑞獲批准後陸續獲得部分代工訂單。（圖／路透）

現在各國疫苗接種比例雖然持續升高，但疫情卻出現起起伏伏狀況，由於輝瑞Paxlovid療效佳、使用方便，對於感染新冠病毒的一般人與高風險族群有非常重要的治療效果，許多國家已開始向輝瑞接洽，希望及早獲得來挽救持續增加的新冠病患。而由於台灣政府過去在使用大陸製醫藥用品如口罩與疫苗時，會以政治因素刻意排除大陸品牌與大陸代工，例如在購買輝瑞疫苗時引爆產地與貼牌問題的軒然大波，甚至因而延誤購買疫苗的時機。因此未來在採購輝瑞Paxlovid時，政府當局再次刻意挑撥反中情緒，在購買新冠口服藥時得重蹈覆轍再鬧一場反中政治秀，輝瑞新冠口服藥又不知要再延宕到何時才能讓台灣的病患使用了。