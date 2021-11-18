台北市警察局長楊源明（右）陪同副市長黃珊珊（中）視察北市警「安城專案」。（胡欣男攝）

警方持續針對復業的酒店擴大臨檢。（胡欣男攝）

警方持續針對復業的酒店擴大臨檢。（胡欣男攝）

鑑於近期全國各地街頭暴力鬥毆事件頻傳，嚴重危害社會安定秩序，引起民眾憂心和社會關注；加上八大行業符合規定和檢視合格者，已於11月16日恢復營業。台北市警局自本（11）月16至22日規劃「安城專案｣，除對轄內特種營業與易滋事場所強力執行擴大臨檢及重要聯外道路路檢勤務。同時針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點全面查緝、檢肅、掃蕩不法犯罪組織、非法槍械、取締賭博（網路博弈）、毒品、並快速打擊街頭暴力，結合高頻率、高強度、密集性之臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，宣示對犯罪零容忍及強力打擊不法的決心。

此外，警方針對甫恢復營業的特種營業場所，除每日編排勤務加強臨檢查察，防制不法並配合市府防疫政策，協助查核業者實名制使用情形、從業(工作)人員及消費民眾接種紀錄(接種第1劑滿14天)及市政府核准證明文件，避免防疫破口，更向現場負責人宣導防制聚眾鬥毆要領並加強自主安全管理，若發現顧客有鬥毆滋事前兆，應立即通知警方到場查處。

17日深夜11時，台北市副市長黃珊珊由警察局長楊源明陪同至中山分局，代表市長柯文哲慰勉員警執勤辛勞，並表達市府對治安的重視。

北市警局強調，針對任何街頭暴力及聚眾鬥毆事件，警方必定嚴正執法、快速強力打擊，迅速壓制逮捕嫌犯，依法嚴辦，並深入查察犯案動機及背景網絡，溯源相關不法擴大偵辦、除惡務盡，絕不容任何不法分子挑戰公權力，以捍衛保障全體市民安全。