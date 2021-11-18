黃瑋昕（Haezee）推出首張專輯《LOVE MAZE》，其中新歌〈信你才怪〉邀來曾獲金曲最佳單曲製作人獎的音樂鬼才YELLOW黃宣合作，黃宣更在MV中客串略帶喜感的正義醫生一角，兩人從錄音室一路合作到MV拍攝，默契十足。

黃瑋昕為了揣摩MV中導演要求「帶一點殺氣又有一點俏皮可愛的女人」，在家對著鏡子猛拋斜眼練習，她笑說「這個角色我拿手，就是：怎麼樣？不屑你，就是這種感覺，有點鬧。」因為颱風關係，由外景臨時改到百貨商場拍攝。黃瑋昕從颱風入境開始梳化妝，拍到隔天清晨7點多，曙光透過窗外映入眼簾，颱風過境後才收工，整整工作18小時，累到回家倒頭就睡。

他們先在百貨公司地下停車場拍攝「眼神必殺技」的戲碼，這場戲劇情是感情背叛的渣男，帶了新歡在車內親熱，卻被女友發現，急著想逃走，結果反被鎖在車內，而飾演正牌女友的黃瑋昕，不但沒有哭天喊地斷了理智線，反而以看笑話的眼神幽默看待渣男下場，她瞬間的眼神足以讓渣男不寒而慄，也讓人發掘Haezee黃瑋昕的戲胞渾然天成，問她若有機會拍戲會想演什麼樣的角色，她自信滿滿地說「神經質的殺手蠻吸引我的，有一部電影《小丑》的演技真的很好，就是那種內心戲，你要揣摩到很精湛，那是非常具有挑戰性的。」