110年「幸福員林美麗城市」市政行銷宣傳影片 預告短片

北漂遊子返鄉，重新感受親情溫暖和故鄉的美麗。員林市公所拍攝製作微電影，以北漂攝影師返回故鄉探望阿嬤為故事背景，並從溫暖清新的微電影劇情中，帶入員林市的美景美食與市政建設宣導，16日晚間在新生里首映時吸引里民滿座欣賞，頗獲好評，第二場次將於今（18）日晚間7點，在林厝里明聖宮放映，員林市長游振雄歡迎市民朋友踴躍參加。

員林市公所拍攝製作微電影，以北漂攝影師返回故鄉探望阿嬤為故事背景，並從溫暖清新的微電影劇情中，帶入員林市的美景美食與市政建設宣導。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

員林市公所拍攝製作微電影，以北漂攝影師返回故鄉探望阿嬤為故事背景，並從溫暖清新的微電影劇情中，帶入員林市的美景美食與市政建設宣導。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

微電影全長55分鐘，製作拍攝團隊構思劇情腳本後，找來演員演繹；故事大綱講述從小就熱愛攝影的男主角林友霖，因為遭父親反對受到打擊，父子間關係緊張又疏離；成年後的阿霖為了完成夢想，離開員林老家北漂成為攝影師，直到住在百果山上的奶奶身體不適住院，趕回家鄉探視。

員林市公所拍攝製作微電影，以北漂攝影師返回故鄉探望阿嬤為故事背景，並從溫暖清新的微電影劇情中，帶入員林市的美景美食與市政建設宣導。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

16日晚間首映會在員林市新生里的警化堂舉行，吸引許多市民朋友前來欣賞。（謝瓊雲攝）

近鄉情怯、長期與父親疏離的阿霖，返鄉後和既熟悉又陌生的父親重新相處、互動，展開對話並和解，才發現與兒時印象中的父親好像不一樣，就像故鄉員林，處處都有意想不到的美景、美食小吃；也讓他發現，家人就像久違的故鄉，一直都等在那，不曾遠去；家庭親情的溫暖支持，依然是人生最重要的。

16日晚間首映會在員林市新生里的警化堂舉行，吸引許多市民朋友前來欣賞。（謝瓊雲攝）

16日晚間微電影在新生里的警化堂前廣場舉行戶外首映，「露天電影院」吸引不少里民闔家來欣賞，劇情清新動人，讓市民看得心有戚戚焉，映後的有獎徵答更與親子們互動同樂，反應絕佳。

游振雄說，故事中的男主角是真實生活中許多人的縮影，員林雖是彰化極為熱鬧繁榮的商業市鎮，然而還是有不少年輕人北漂工作追尋夢想，卻沒發現其實故鄉一直在進步、蛻變，而且張開雙臂隨時歡迎遊子返鄉。

游振雄表示，員林市持續在蛻變成長中，打造幸福員林、美麗城市，一直是他上任以來的施政重點，這次推出微電影，以此帶入市政宣導，劇情、畫面質感都引人入勝，不說教、不流於宣導，透過微電影，盼讓更多人感受的員林市政建設的進步，接下來影片也將巡迴全市各里，共安排34場次播映，歡迎市民朋友踴躍參加，一起來看電影。