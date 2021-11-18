警方連續三天臨檢復業酒店。（胡欣男攝）

警方連續三天臨檢復業酒店。（胡欣男攝）

全台有陪侍的八大行業陸續復業，連日來警方馬不停蹄擴大臨檢，除防止聚眾鬥毆，也針對疫苗接種記錄卡、實聯制等防疫規定稽查。17日深夜，台北市副市長黃珊珊至北市警中山分局慰勉員警辛勞，也由北市警局長楊源明陪同，視察臨檢大型制服酒店情形。黃見大批公關小姐排排站，好奇問一旁的楊：「為什麼叫制服店？」楊則一一向她解說員警臨檢流程，以及如何防制治安事故。

近來因台中「海神惡煞」因行車糾紛把男大生打成重傷，各地陸續出現街頭暴力事件，砸車、砸店頻傳，讓網友戲稱是「街頭棒球隊」出沒。台北市警局為此展開為期7天的「安城專案」。

警方表示，除對轄內特種營業與易滋事場所強力執行擴大臨檢及重要聯外道路路檢。同時針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點全面查緝、檢肅、掃蕩不法犯罪組織、非法槍械、取締賭博（網路博弈）、毒品、並快速打擊街頭暴力，結合高頻率、高強度、密集性的臨檢，遏制不法分子蠢動，宣示政府對犯罪零容忍及強力打擊不法的決心。

黃珊珊17日深夜代表市長柯文哲慰勉員警，也一同前往臨檢酒店，視察復業後的防疫措施有無落實。楊源明向業者宣達警方立場，表示復業後若發生酒客鬧事、聚眾鬥毆，「我們當然不希望發生，但一旦有跡象，請立刻通知警察來處理，我們有能力捍衛治安！」

特別的是，店家櫃臺等行政人員，在臨檢完畢後，主動要求和黃珊珊合照，直呼是她的粉絲，也感謝市府對於業者防疫指引、工作的協助，讓店家申請復業後能盡快上軌道。業者也向黃吐苦水說，大半年沒工作、沒收入，希望疫情趕快過去，能恢復正常，努力賺錢養家餬口。黃則表示，大家都辛苦了，但防疫措施一定要做好。