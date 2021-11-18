國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，活動並擴大為「全台大夜宿」，成為此議題的聲量王。而2022年縣市長選舉，近日也傳出羅智強被徵詢可能「空降」參選高雄市長。被戲稱政壇「扶龍王」的民進黨台北市議員王世堅對此特意點名一個人說，羅智強不管在哪裡選都會他強；羅智強一聽立馬回說，「堅哥罵我」。

主持人王淺秋17日在政論節目《新聞大白話》好奇提問，羅智強選不選高雄市長？羅智強回應表示，「佛曰不可說，我學會了不講話」。王世堅則認為，羅智強不管在哪裡選，都會比蔣萬安強；聽到「扶龍王」的讚美，羅智強馬上回說：「堅哥罵我」。

主持人表示，去年底，王世堅說行政院長蘇貞昌很多行為，在民進黨內太囂張；王世堅還說蘇貞昌時日不遠，預言去年12月底要下台，可是蘇貞昌撐到現在，撐到一年又過去了。羅智強直言，「我以為王世堅扶龍王的能力，只對黨外，看來對黨內也有扶龍王的能力」；王世堅無奈笑說，愈罵愈紅。

另外，王世堅還透露，現在他有一件官司案，也是因為蘇貞昌，他被綠營支持者提告是中共同路人，原因是中共罵蘇貞昌，他也罵蘇貞昌，所以他是中共同路人。他此言一出，眾人聽聞綠營支持者這樣的邏輯，都不敢置信。