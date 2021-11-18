今上午10點起開放混打意願登記。（圖／指揮中心提供）

首波混打來了！指揮中心昨宣布自今天上午10點起至下午4點，將開放已經接種第一劑AZ的18歲以上者登記意願，可自由選擇第二劑要打BNT或是莫德納，而《中時新聞網》也整理出疫苗混打副作用、保護力等常見6大QA供民眾參考。

一、誰可以登記意願混打？

已接種第一劑AZ的18歲以上民眾登記意願，可自由選擇第二劑要打BNT或是莫德納，當然在意願登記時也能兩者都勾選。

二、混打疫苗的登記時間？

今天上午10點起至下午4點，限定6小時。

三、沒興趣混打要改意願？

無混打意願的民眾，則不需要另行登入系統進行意願登記修改。

四、已預約第14輪可改混打？

這波混打僅開放已打完第一劑AZ且還沒預約接種的民眾登記。若已預約第14輪疫苗的人，今天就沒辦法登記意願了。另民眾若已預約打第14輪疫苗但爽約不打，第15輪也將無法預約。

五、混打疫苗的副作用為何？

根據台大AZ混打的臨床試驗，目前初步看來，混打疫苗的副作用會稍為大一點，像是注射部位疼痛、發燒與倦怠，間隔八周再打比隔四周打的副作用低。

六、混打疫苗的保護力好嗎？

指揮中心昨公布台大AZ混打臨床試驗的期中報告，研究結果初步看起來，AZ混打莫德納的抗體表現優於打2劑AZ，和接種2劑莫德納的保護力相當。