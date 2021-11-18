周玉蔻控住七期豪宅 顏寬恒駁斥嗆：為了選舉不擇手段

國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒，昨(17日)出面駁斥媒體人周玉蔻指稱住台中七期豪宅一事，他強調從出生、念書到現在都是在沙鹿，自己是一個真真正正的沙鹿人，這些都是不實指控；而面對自己不斷被周玉蔻攻擊，他也回嗆「我不知道我現在是跟林靜儀(民進黨候選人)選，還是跟周玉蔻選」。

顏寬恒昨表示，5間廁所被說成10間、買房的時候2千萬被說成1.1億元，像當時兒子念高中、國高中時候住市區，畢業之後就回來，然後兒子2019年結婚被說成2014年，這些都是不實指控，「那我不知道我現在是跟林靜儀選，還是跟周玉蔻選」，相信這種不實指控，我們一定會追究到底。

顏寬恒提到，自己從出生、念書到現在都是在沙鹿，自己是一個真真正正的沙鹿人，所以不管做什麼是都是以在地為出發、考量，地方建設及服務都是以在地為主，民眾需求也是以在地為思考，對於現在包括對手在烏日租房、住在高鐵站周邊，方便她可以離開台中或者去其他地方，這都是可受公評，其實自己不想做這樣的比較，但從所有一切作為跟言行都是一致的，都以地方為出發，和所有鄉親一起，而這次補選是要選出真正在地、為地方思考、為地方謀幸福的候選人。

面對周玉蔻言行，顏寬恒指出，「先射箭再畫靶不只是雙標，是針對，不管是周玉蔻、溫朗東等媒體人，或其他節目主持人，相信他們都是為了這次選舉不擇手段、鋪天蓋地，其實民眾都看在眼裡，這些事情都經得起法律檢驗，希望大家要正視這個問題」。