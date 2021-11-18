國道一號南下、內壢交流道出口匝道，今（18）早6時許發生貨櫃聯結車與轎車碰撞意外，目前已知1人受傷，匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時，用路人請提早改道。

國道一號南下、內壢交流道出口匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時。（翻攝自1968即時路況）
國道一號南下、內壢交流道出口匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時。（翻攝自1968即時路況）
北市砂石車撞機車釀2死 警加強取締社子島周邊大型車違規
威力叔叔中頭獎捐1.2億 台彩威力盃少棒賽12／2開打 冠軍得百萬獎金
#內壢 #聯結車 #意外 #國一 #南下