國一南下內壢段聯結車意外釀1傷 匝道封閉時速僅30 07:452021/11/18 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下、內壢交流道出口匝道，今（18）早6時許發生貨櫃聯結車與轎車碰撞意外，目前已知1人受傷，匝道緊急封閉。（翻攝自1968即時路況） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下、內壢交流道出口匝道，今（18）早6時許發生貨櫃聯結車與轎車碰撞意外，目前已知1人受傷，匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時，用路人請提早改道。 國道一號南下、內壢交流道出口匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時。（翻攝自1968即時路況） 北市砂石車撞機車釀2死 警加強取締社子島周邊大型車違規 威力叔叔中頭獎捐1.2億 台彩威力盃少棒賽12／2開打 冠軍得百萬獎金 #內壢 #聯結車 #意外 #國一 #南下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最有錢的窮人 孫道存豪奢過日 曾2小時繳清1.2億元稅金 19:432021/11/17 社會 北捷監視器近6成僅30萬畫素 連環狀線也不例外 議員嘆根本「古董」 14:402021/11/17 生活 延宕10餘年 雲林縣道164線拓寬工程斥資6億元開工 17:552021/11/17 生活 宜蘭民宅起火爆炸釀2傷 1男全身多處撕裂傷、左手被炸裂 20:432021/11/17 社會 撿檳榔釀禍！國1北上4車連環撞 小貨車遭夾扁駕駛慘死 09:162021/11/17 社會 孫道存昔掏空200億 數十萬股民手中剩壁紙 國安基金也被慘套 20:222021/11/17 財經 梅艷芳情路不順遇渣男 9段愛情坦言畢生無悔只虧欠這一人 14:012021/11/17 娛樂 百貨耶誕樹 點亮希望與溫暖 04:102021/11/18 時尚消費 運具電動化成COP26各國共識 04:102021/11/17 財經要聞 1分鐘讀財經》狂爆！國壽買股暴賺千億 還有2300億銀彈等進場 08:302021/11/17 財經 黃子佼接桃園跨年主持 孟耿如喊話電視台「早點放我老公回家」 18:112021/11/17 娛樂 社會熱門新聞 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 黃珊珊視察臨檢復業酒店 好奇問：為什麼叫制服店？ 店家成粉絲求合照 - 社會 老公想去「換妻俱樂部」 不答應就離婚 她崩潰：我太保守嗎？ - 社會 夜市嫩妻戀隔壁攤大叔 他傳「叔叔是打砲工具嗎」洩姦情 - 社會 高麗菜田一夜被割光 11公嬤犯案原因曝！ 警續追上百名共犯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。