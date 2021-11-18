國道一號南下、內壢交流道出口匝道，今（18）早6時許發生貨櫃聯結車與轎車碰撞意外，目前已知1人受傷，匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時，用路人請提早改道。

國道一號南下、內壢交流道出口匝道緊急封閉，目前機場系統至內壢路段時速約30公里/小時。（翻攝自1968即時路況）