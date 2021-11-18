國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒，16日出面駁斥媒體人周玉蔻指稱住台中七期豪宅，並表示自己一直住在沙鹿，更感嘆自己到底是「跟林靜儀選，還是要跟周玉蔻選」。聽完顏寬恒確定參選後的心聲，網友感嘆表示，「這場選戰林靜儀已經是邊緣人，你在跟一個邪惡政黨競選」。

對於周玉蔻的言行，顏寬恒16日澄清，請周「要爆料請先做好功課，查好資料」，他的小朋友國高中時曾住在台中七期，畢業後就搬回沙鹿，他自己從小，包括國小、國中、高中以及大學，到現在都住在沙鹿，是一個實實在在的沙鹿人。

顏寬恒更感嘆，「我不知道我現在是要跟林靜儀選，還是要跟周玉蔻選」。顏直言，先射箭再畫靶不只是雙標，是針對，不管是周玉蔻、溫朗東等媒體人，或其他節目主持人，相信他們都是為了這次選舉不擇手段、鋪天蓋地，這些民眾都看在眼裡，現在是在選台中第二選區立委，是要選出對地方服務、打拚、爭取建設，以地方為出發點的候選人。

大批網友也在報導相關新聞的《Yahoo！新聞》及《中時新聞網》下方留言表示，「你是跟整個國家政府在選」、「民進黨很擅長選舉，選舉就是跟整個黨在選」、「1450及側翼都會出動並依將對手鬥臭鬥爛的鬥爭原則進行，這一向是民進黨使用的選舉戰術」、「這場選戰林靜儀已經是邊緣人，你在跟一個邪惡政黨競選」。