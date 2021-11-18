冷氣團下周一報到全台急凍，氣象專家吳德榮表示，下周一(22日)鋒面加上強冷空氣南下，氣溫驟降轉濕冷，其中下周一晚上到下周二(22至23日)清晨最冷，北台灣平地最低溫降至12度，與周日(21日)白天29度的高溫相比，最大溫差將近17度，這波冷空氣強度預估可達大陸冷氣團的標準。

圖為台北市一周溫度曲線圖，冷空氣下周一南下，氣溫驟降。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，下周一(22日)鋒面通過、強冷空氣南下，氣溫遽降，北部、東半部有雨，越晚越濕冷，下周一晚至下周二(23日)清晨，氣溫將降至最低，北台灣平地最低氣溫約降至12度左右，天氣在一天內急凍，降至最低點，接著下周二白天起至下周四(23至25日)清晨，各地轉乾冷，下周四(25日)白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮說，這波冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級，即台北氣象局測站測得的氣溫降至14度以下，而這也將是今年入秋以來第一波大陸冷氣團。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天鋒面掠過、東北季風南下，冷空氣很弱，北台灣因雲多降雨而轉涼，約18至23度，其他地區氣溫變化很小，約19至29度左右；降雨部分，北部、東部有局部雨，中部零星降雨。明天(19日)天氣略好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮表示，周六(20日)東北季風減弱，北部多雲、中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。周日(21日)西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣逐日回暖，高溫約29度左右。