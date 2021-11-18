疫苗混打意願登記今早開放，不少人摩拳擦掌準備搶一波，對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男分享瑞典論文指出，混打疫苗的效果最佳，打完四個月後的保護力還有66％，兩劑AZ的效力則下降為-19％；兩劑BNT則有47％，而兩劑莫德納的效力下降較慢，打完六個月都還有59％。

沈政男昨深夜在臉書分享一篇瑞典論文，該研究在今年1月12日到10月4日收集比較84萬2974對參與者 (打疫苗 vs.沒打疫苗）的數據，最後發現BNT疫苗接種完一個月內的保護力為92％，打完四個月到六個月後的效力為47％，七個月以後只剩下23％。

莫德納疫苗的效力下降較慢，打完六個月後慢慢變成59%；AZ的效力減弱較快，打完四個月後為-19％；混打疫苗（AZ＋mRNA疫苗）接種完四個月後的保護力是66%。整體疫苗對於重症的保護力接種一個月內為89％，接種完6個月後則降為42％。

沈政男指出，大家有沒有看到AZ疫苗打了四個月以後，預防感染的效力是負的？有沒有看到混打的效果是最強的。有沒有看到疫苗接種完6個月以後，疫苗重症保護力只剩下42％？只能說評論疫情與疫苗是一種專業，不是有醫療背景就可信。

而指揮中心昨宣布台大混打AZ的臨床試驗初步結果，混打AZ＋莫德納疫苗者與接種兩劑AZ的人相比保護力較佳，效力與打兩劑莫德納差不多。