藝人吳鳳來台發展15年，和老婆陳錦玉結婚後，生下2個女兒Ekim和Inci，經常透過社群分享日常的他，近來被酸民留言嗆聲「要聽一個外國人跟我們講東講西」，讓他直接發文反擊「可以罵我沒關係，但是請把功課做好，我拿到中華民國台灣的身分證三年多了」。

吳鳳在臉書貼出酸民留言截圖，只見對方留言嗆聲「靠，我要聽一個外國人跟我們講東講西？而且還是土耳其？我們台灣目前的處境，土耳其人你有個屁用」，他則不客氣直接回嗆：「我有中華民國台灣的身分證，我繳的稅比你多，再來提供很多工作機會給台灣的朋友。在土耳其大媒體不斷介紹台灣，到底你為了台灣做什麼？除了酸以外？」。

吳鳳強調雖然外表是外國人，但法律而言是台灣人，而且對此感到驕傲，如今拿到中華民國身分證三年多，卻被酸民被說是外國人，是否有點不專業，更高EQ表示：「各位酸民們，可以罵我沒關係，但是請把功課做好嘛」，接著喊話酸民：「酸民如果好好工作的話，也可以創造自己的價值，但是選擇花時間在東罵西罵上，結果一公尺都沒辦法往前走，太可惜了」。

對於老是無端遭酸民攻擊，吳鳳表示這是人類的壞習慣，如今自己最該做的是儘量做好事，才能發生更多好的事情，剩下的不需要太在乎，因為不值得，畢竟酸民一直會存在。