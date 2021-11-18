大陸北方11月以來遭遇「暴雪天氣」，遼寧省農業農村廳10日統計，全省受災養殖場直接造成人民幣17億元以上經濟損失。最新天氣預報顯示，又有一波冷空氣將影響全大陸，預計19至22日近20省會級城市將會降溫超過10℃，除了大規模雨雪與暴風，東北將再遭強降雪，黑龍江更恐有大暴雪甚至特大暴雪。

大陸最近遭冷氣團襲擊，不少地區日夜溫差極大，如日間約10℃、晚間就驟降至0℃。根據《新華網》今日（18）報導，大陸又將遭冷空氣團影響，預計19日至22日近20個省會級城市降溫將超10℃，除了雨雪與暴風伴隨而至，東北更將再遭強降雪，其中黑龍江甚至恐遭遇大暴雪甚至特大暴雪。

報導指出，這波全境都會受影響的冷氣團「實力」相當驚人，因為除了東北地區會受影響，降溫區域還將深入華南地區。預計19到20日冷空氣會先為新疆、內蒙古中西部、青海、甘肅、寧夏帶來4至10℃的降溫；21至22日，中東部地區北京、上海、天津、杭州、武漢、南京、哈爾濱累積降溫將達到10℃以上，濟南、瀋陽、合肥降幅更恐達14～15℃。

不僅如此，這波冷氣團更被陸媒稱為「無限連擊模式」，因為在此次降溫後，11月下旬到12月初都會持續有降溫情形；其中21至22日東北的降雪將逐漸增強，尤其是22日黑龍江可能出現強降雪，北部與東部亦不排除遭遇大暴雪甚至特大暴雪的可能。