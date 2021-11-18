土城區仁安醫院今（18）凌晨1時許發生6樓頂火警冒出濃煙，警消趕到後在凌晨接近2點將火勢撲滅；目前醫院內6名患者（4男2女）為植物人重症患者，因火警臨時停電造成醫療照護中斷，目前已送往其他醫院救治，所幸生命跡象穩定，台電也已恢復供電，消防人員目前仍逐層持續關心病患健康情況。

而仁安醫院附近的亞東醫院今凌晨2時許也發生8樓鍋爐破裂導致白色濃煙亂竄樓層，警消也已順利撲滅火勢，無人員傷亡。