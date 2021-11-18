新北亞東、仁安醫院接連火警 停電釀6重症者急轉院 08:012021/11/18 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 仁安醫院凌晨1時許發生6樓頂火警冒出濃煙，警消趕到後在凌晨接近2點將火勢撲滅，亞東醫院今凌晨2時許也發生8樓鍋爐破裂導致白色濃煙亂竄。（警消提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土城區仁安醫院今（18）凌晨1時許發生6樓頂火警冒出濃煙，警消趕到後在凌晨接近2點將火勢撲滅；目前醫院內6名患者（4男2女）為植物人重症患者，因火警臨時停電造成醫療照護中斷，目前已送往其他醫院救治，所幸生命跡象穩定，台電也已恢復供電，消防人員目前仍逐層持續關心病患健康情況。 而仁安醫院附近的亞東醫院今凌晨2時許也發生8樓鍋爐破裂導致白色濃煙亂竄樓層，警消也已順利撲滅火勢，無人員傷亡。 花蓮慈濟醫院聯手生技業 研究銀杏果冬蟲夏草萃取液抗癌 中原大學攜手聯新醫院 推動智慧醫療 #仁安醫院 #火警 #亞東醫院 #停電 #轉院救治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭傳民宅火警 兩人受傷送醫 21:422021/11/17 社會 國家職業安全衛生獎 台南獲獎數居全台之冠 20:342021/11/17 生活 因應冬季到來 新竹市疫苗施打站升級到室內 16:032021/11/17 生活 中市議員要求警方除惡務盡 警局長：警方平常就全力掃當不法 17:182021/11/17 社會 疫苗小黃卡得花千元去醫院換黃皮書 立委批：比非洲國家還不如 17:062021/11/16 政治 小炳腿冒瘀青驚傳染菌血症住院 一度病情危急 08:122021/11/17 娛樂 IC需求量倍增 點亮台股投資機會 04:102021/11/17 投資理財 AI助攻搶救敗血症 預測感染、快檢菌種、精準投藥 17:312021/11/17 健康 新竹台大引進支氣管鏡熱蒸氣消融術 讓病友重新深呼吸 15:552021/11/17 健康 瑞芳醫院BOT不易 新北祭補貼 04:102021/11/18 地方新聞 北市合法居留外籍人士 可預約接種新冠肺炎疫苗 21:592021/11/17 生活 社會熱門新聞 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 黃珊珊視察臨檢復業酒店 好奇問：為什麼叫制服店？ 店家成粉絲求合照 - 社會 老公想去「換妻俱樂部」 不答應就離婚 她崩潰：我太保守嗎？ - 社會 夜市嫩妻戀隔壁攤大叔 他傳「叔叔是打砲工具嗎」洩姦情 - 社會 高麗菜田一夜被割光 11公嬤犯案原因曝！ 警續追上百名共犯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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