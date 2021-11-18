重啟核四、萊劑美豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投案將於下月18日舉行投票，藍綠頻為公投交鋒。中央選舉委員會今(18日)將舉辦第2場次公投意見發表會，上午首先由第20案「珍愛藻礁」於上午10時點30分至11時30分上陣，接著是第17案「重啟核四」為15時至16時、第18案「反萊豬」為17時至18時；最後則為第19案「公投綁大選」於18時30分至19時30分，而這一組最近才更新名單，由藍營戰將羅智強對上內政部長徐國勇，備受矚目。

根據中選會公告資訊，今日公投意見發表會由民視直播，也同步於中選會網站直播，「珍愛藻礁」正方代表人為台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，反方代表人為台灣環境規劃協會理事長趙家緯；第17案「重啟核四」正方代表人為該公投案領銜人黃士修，反方代表人為台電公司核能發電處長許永輝；「反萊豬」正方代表人為中廣董事長趙少康，反方代表人為中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳；「公投綁大選」正方代表人為台北市議員羅智強，反方代表人為內政部長徐國勇。

至於全國性公民投票案第17案至第20案主文和相關重點如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）