空軍F-16V戰機性能提升接裝典禮，將於今(18日)上午在空軍嘉義基地舉行，蔡英文總統親自南下主持。空軍目前已完成首批接裝的60架F-16V。目前空軍總計有141架F-16戰機，正分批交由漢翔進行性能提升，另向美採購66架F-16V戰機，待全數交機，總數達207架，將是全球擁有F-16V戰機最多的國家。

上午在嘉義基地舉行的接裝典禮，是因F-16戰機早已成軍，嘉義所有戰備訓練任務都由F-16V擔任，現是性能提升，所以稱為F-16V接裝典禮。

原本首支作戰隊的接裝典禮在今年4月就要舉行，但受到疫情影響而一延再延，直到目前疫情趨緩，空軍才依據作戰標準，進行首支F-16V作戰聯隊的接裝典禮，這也是全世界第一個F-16V的機隊完成戰備整備。

目前在國內的的F-16V是以進行性能提升為主，代表已達到全戰備階段。上午的接裝典禮蔡英文將擔任大閱官，校閱F-16V戰機機隊地面及的空中分列式，將有16架戰機進行空中分列式，一架進行單機性能展示。

空中分列式結束後，蔡英文將搭乘閱兵車，校閱排列在地面的F-16V戰機，這是蔡英文總統任內首度校閱空軍戰機接裝典禮。

F-16V戰機已擔負戰備任務，性能提升後，可以看得更遠，打得更早，也打得更遠，加上了匿蹤、新雷達和配備新武器，F-16V戰力提升1個世代為4.5代。F-16V搭配匿蹤塗料、先進指管及電戰能力，戰術運用更靈活，快速形成戰力。

目前在漢翔公司進行提升F-16V交機進度，以每月交機3架進行。至於我採購的F-16V新機，根據國防部規畫，第1批交機是2023年，到2026年66架新機全數交機完成，軍方近期向美方爭取，希望交機時間再往前提。

我所新購66架戰機，分別為單座56架及雙座10架、將來部署於台東志航基地，空軍刻正新建機庫、棚廠等相關設施，預計2026年完工，經費約33億餘元。

由於空軍將擁有200多架F-16戰機，漢翔公司去年8月在台中沙鹿廠區舉行「F-16維修中心成立典禮」，蔡英文也親自主持揭牌典禮。