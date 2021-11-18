快訊／電車線掉落 台鐵大山-後龍間路線中斷 得花2小時搶修 08:072021/11/18 中時新聞網 楊雅婷 、旺報、 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大山車站至後龍車站因電線掉落，目前路線中斷，圖為旅客在大山站停靠畫面。（圖／翻攝自台鐵家族） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵大山站南端OS區間電車線今早7時故障，目前大山=後龍間雙線不通，已通知電力單位加速搶修，維修車已至大山站，正在辦理封鎖斷電，搶修時間預定2小時。 受大山站發生電車線掉落大山站至後龍站間目前路線中斷。（圖／翻攝自台鐵家族） 台鐵表示，目前並啟動公路接駁，已聯絡苗栗監理站協助派出4輛大巴，接駁區間大山-後龍間，並於8時15分抵達現場開始接駁。同時加強播音以服務旅客。有關故障原因同步由台鐵局運安處調查。 周線迎連七紅 藏淘金密碼 鳳山浤圃建設鳳翔案動土 挑戰3字頭房價 #大山 #台鐵 #電車線 #後龍 #路線中斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－月線季線黃金交叉 中期震盪趨堅 04:102021/11/17 證券．權證 柯：民汐線做全段 侯打臉：先蓋汐東線 04:102021/11/17 地方新聞 採‧訪‧線‧上－如果，中經院長是一位網紅 04:102021/11/18 專題周報 憂基捷變劫運 議員要林右昌勇敢 04:102021/11/18 地方新聞 綠大咖接連陷線民風波 台中議員：真相必須公開 15:342021/11/17 政治 林右昌不表態捷運路線 市議員喊話：勇敢點 15:262021/11/17 政治 《鋼鐵股》棒線、H型鋼價穩 條鋼大廠Q4營運有撐 15:402021/11/17 財經 女車勤員只能穿裙子「寒風中受凍」挨轟 台鐵辦意願調查 12:442021/11/17 生活 中央禁廚餘新禁令決策內容粗糙 苗栗農業處坦承：為萊豬而設 16:192021/11/17 政治 「蘇花安」計畫明年送環評 規畫報告曝光 最快2030通車 14:332021/11/17 生活 權證星光大道－新唐產線樂觀 外資喊進 04:102021/11/18 證券．權證 生活熱門新聞 急凍12度！冷氣團下周到1天內探底 最大溫差17度 - 生活 雙11最奇葩包裹！超商驚見50個輪胎疊成山 網傻眼：店到店沒極限 - 生活 最新疫苗保護力數據出爐 醫：這廠牌打完4個月變負數 - 生活 限定6小時！首批混打今早10點開搶 6大QA一次看 - 生活 混打只有1天機會 明上午10至16時開放登記 資格曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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