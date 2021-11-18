台鐵大山站南端OS區間電車線今早7時故障，目前大山=後龍間雙線不通，已通知電力單位加速搶修，維修車已至大山站，正在辦理封鎖斷電，搶修時間預定2小時。

受大山站發生電車線掉落大山站至後龍站間目前路線中斷。（圖／翻攝自台鐵家族）

台鐵表示，目前並啟動公路接駁，已聯絡苗栗監理站協助派出4輛大巴，接駁區間大山-後龍間，並於8時15分抵達現場開始接駁。同時加強播音以服務旅客。有關故障原因同步由台鐵局運安處調查。